Von Samstag, 21. September, bis Sonntag, 29. September, findet in Friedrichshafen am Bodensee die Interboot Messe statt. Auf der internationalen Wassersportausstellung präsentieren rund 500 Aussteller aus mehr als 20 Ländern Produkte, Trends und Neuheiten zu den Themen Segel- und Motorboot, sowie Trendsportarten. Zusätzlich werden Vorträge und Workshops, Sport- und Showveranstaltungen angeboten. Wie ihr zur Interboot kommt, was ein Ticket kostet und welche Aussteller vor Ort sind, könnt ihr hier nachlesen.

Öffnungszeiten der Interboot

Interboot Messe: 10 Uhr bis 18 Uhr

Interboot Hafen: 10 Uhr bis 19 Uhr (Eintritt frei)

Tickets und Eintrittspreise

Im Online-Ticketshop der Interboot könnt ihr schon vorab Tickets kaufen. Diese sind zudem drei Euro günstiger als die Tickets an der Kasse.

Tageskarte: 11 Euro bzw. 13 Euro

2-Tageskarte: 17 Euro bzw. 19 Euro

Ermäßigte Tageskarte: 11 Euro – nur an der Tageskasse verfügbar

(für Schüler, Studierende, Menschen mit Behinderung, Gruppe an 20 Personen pro Person, Inhaber der Interboot Card, Interboot Vorteilscoupon, ADAC Mitglied, Mitglieder Kreuzer Abteilung des DSV, Mitglieder der Sportbootvereinigung DMYV, Schwäbische Zeitung Abo-Karte, Allgäuer Zeitung-Heimat-Card, Stadtwerk am See-Kundenkarte, Gästekarte Friedrichshafen)

Kinder 6 bis 14 Jahre/Schulklassen je Schüler: 5 Euro – nur an der Tageskasse verfügbar

Familienkarte (Eltern mit allen Kindern von 6 bis 14 Jahren): 27 Euro bzw. 30 Euro

Kinder unter 6 Jahren: kostenlos

Besucherparkplätze: 5 Euro

Sunset-Ticket (nur am Donnerstag, 26. September, ab 16 Uhr): 5 Euro

Infos für Tickets für das Mittelmeer-Seminar oder das Captain’s Dinner, findet ihr auf der Homepage der Interboot.

So kommt ihr zur Interboot

Anfahrt mit dem Auto

Adresse: Neue Messe 1, 88046 Friedrichshafen

über Stuttgart: über die A81/A98 und die Ausfahrt Bodensee/Lindau nehmen. Danach über die B31 nach Friedrichshafen.

über Ulm: A8 bis Abfahrt Ulm West, danach auf die B30 Richtung Friedrichshafen.

über Würzburg/München: A96 in Richtung Lindau nehmen und bei Sigmarszell/Friedrichshafen abfahren. Von dort aus auf der B31 nach Friedrichshafen.

über Bregenz: A14/A96 nehmen und bei Sigmarszell/Friedrichshafen abfahren. Dann weiter auf der B31 nach Friedrichshafen.

über Salzburg: Über München auf der A96 bis Sigmarszell/Friedrichshafen, danach weiter auf der B31nach Friedrichshafen.

über Zürich: N7 bis Kreuzlingen/Konstanz. Danach mit der Auto-Fähre Konstanz-Meersburg (Nonstop-Verkehr) und weiter auf der B31 nach Friedrichshafen.

über St. Gallen/Romanshorn: N1 bis Romanshorn. Danach mit der Auto-Fähre Romanshorn-Friedrichshafen (Stundentakt).

Anfahrt mit Bus und Bahn

Zielbahnhof mit der Deutschen Bahn und Flixbus ist Friedrichshafen. Vom Stadtbahnhof gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle zum Messegelände und zurück. Ebenso vom Hafenbahnhof (Fährenanleger).

Hallenplan: Wo ihr was findet

Wo gibt es was auf der Messe? Mit dem Plan behaltet ihr den Überblick.

© Foto: Interboot

