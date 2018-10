Friedrichshafen Instrumente aus der „Landshut“ zum Jahrestag der Befreiung

Friedrichshafen / DPA

Zwei Zeitzeugnisse aus der „Landshut“ werden schon vor der Eröffnung der geplanten Ausstellung rund um das entführte Flugzeug in Friedrichshafen zu sehen sein. Es handelt sich um den künstlichen Horizont und ein Trimmrad aus dem Cockpit, wie das Dornier Museum 41 Jahre nach der Geiselbefreiung am Mittwoch mitteilte. Beide Instrumente wurden beschädigt, als die Anti-Terror-Einheit GSG 9 die Maschine in der somalischen Hauptstadt Mogadischu stürmte. Der Co-Pilot der von palästinensischen Terroristen entführten Maschine, Jürgen Vietor, überließ sie den Ausstellungsmachern. Sie sind nun in einer ersten Vorausstellung im Foyer des Dornier Museums zu sehen und sollen später Teil der Dauerausstellung werden. Für diese ist ein neuer Museumsbau geplant.

Im Zentrum der Dauerausstellung soll die Geschichte der Entführung stehen sowie der Terror der Roten Armee Fraktion (RAF), die mit den Entführern verbündet waren. Im vergangenen Jahr wurde die „Landshut“ mit einer ukrainischen Antonow 124 - einem der größten Transportflugzeuge der Welt - an den Bodensee gebracht. Zuvor hatte die Maschine jahrelang im brasilianischen Fortaleza gestanden.

Am 13. Oktober 1977 hatten vier Palästinenser in Absprache mit der Roten Armee Fraktion (RAF) die „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord auf dem Flug von Mallorca nach Frankfurt/Main gekapert, um die inhaftierte RAF-Führung in Stuttgart-Stammheim freizupressen. In Mogadischu stürmte am 18. Oktober 1977 die Anti-Terror-Einheit GSG 9 die Maschine und befreite die Geiseln.

Dornier Museum