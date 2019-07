Nachdem zwei Männer aus der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten auf der Schwäbischen Alb vom Wasser eingeschlossen und gerettet werden mussten, hat Innenminister Thomas Strobl jetzt vor den Risiken solcher Touren gewarnt.

Heftiger Starkregen hatte am Wochenende zwei Höhlengängern den Rückweg versperrt. Die zwei Personen waren in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten eingeschlossen worden. Schnell wurde eine Rettungsaktion der Vermissten gestartet. Doch diese musste bis Montagmorgen unterbrochen werden - zu groß war die Gefahr durch starke Strömungen in der Höhle.

Beide Männer, die nach dem Starkregen in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten eingeschlossen waren, sind frei.

Innenminister Thomas Strobl jetzt vor den Risiken solcher Touren gewarnt. „Dieses Ereignis zeigt uns deutlich, wie schnell die Natur plötzlich auch zu einer Gefahr werden kann“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Stuttgart. „Jeder ist aufgerufen, aufmerksam seine Aktivitäten in der freien Natur zu planen oder entsprechend zu reagieren.“ Das gelte für Höhlenbesuche ebenso wie für Wanderungen oder Zeltlager. Warnhinweise und Warnsysteme sollten ernst genommen werden, riet Strobl.

Am Sonntag wurden zwei Männer in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten vom Wasser eingeschlossen.

