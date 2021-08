Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im August dieses Jahres um voraussichtlich 3,9 Prozent im Vergleich zum August 2020 gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag auf Grundlage vorläufiger Ergebnisse mit. Im Vergleich zum Vormonat Juli blieben die Verbraucherpreise demnach unverändert.

Inflation in Deutschland: Preisanstieg bei Dienstleistungen fällt geringer aus

Preistreibend wirkte nach Angaben des Bundesamtes vor allem der Preisanstieg im Energiesektor, der im Jahresvergleich 12,6 Prozent ausmachte. Auch die Preise für Lebensmittel stiegen mit plus 4,6 Prozent überdurchschnittlich stark. Bei Dienstleistungen war der Preisanstieg dagegen mit plus 2,5 Prozent geringer. Dazu zählen auch die Mieten, die um durchschnittlich 1,3 Prozent anstiegen.

Die #Inflationsrate in Deutschland wird im August 2021 voraussichtlich +3,9 % betragen. Gegenüber Juli 2021 bleiben die #Verbraucherpreise voraussichtlich unverändert. Weitere Informationen: https://t.co/vQaKl5xdeo #VPI pic.twitter.com/f9Wjs0IMMQ — Statistisches Bundesamt (@destatis) August 30, 2021

Corona-Krise hat Auswirkung auf Inflationsrate