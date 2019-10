Wie die Polizei in Friedrichshafen berichtet, wird gegen einen 40-jährigen Mann ermittelt, der Kinder sexuell belästigt haben soll. Der Vorwurf im Polizeibericht lautet „Verdacht eines Vergehens gegen die sexuelle Selbstbestimmung“.

Der Mann soll am Donnerstagnachmittag auf einem Spielplatz in Friedrichshafen-Ailingen mehrere Kinder angesprochen haben. Er soll auch möglicherweise ein Mädchen unsittlich am Hintern berührt haben.

Jugendlicher auf dem Spielplatz alarmiert die Polizei

Ein 14-jähriger Junge alarmierte daraufhin per Telefon die Polizei, die eine Streifenwagenbesatzung zu dem Kinderspielplatz schickte. Der 40-Jährige war offensichtlich deutlich betrunken, ein späterer Test ergab 2,5 Promille Alkohol im Blut.

Der Mann behauptete den Beamten gegenüber zunächst, die Kinder und er würden zusammengehören, was sich aber schnell als Lüge herausstellte. Gegen den Mann, der bei der Polizei bereits aus anderen Deliktsbereichen bekannt ist, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weiterer Verdacht: Auch im Bus Kinder sexuell belästigt

Der 40-Jährige steht zusätzlich im Verdacht, bereits am 2. Oktober 2019 gegen 13 Uhr zunächst an der Bushaltestelle am Rathaus in Ailingen und später im Bus nach Oberteuringen mehrere Kinder beleidigt, festgehalten und teils ebenfalls unsittlich berührt zu haben.

Polizei bittet mögliche Opfer um Hinweise

Da zu den damaligen Vorfällen bislang keine konkreten Geschädigten bekannt sind, bittet die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen Personen, die von dem Mann seinerzeit in dem Bus der Linie 14 bedrängt wurden, sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 zu melden.

