Mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft

Eine verschärfte Testpflicht für Ungeimpfte in Innenräumen wurde beschlossen

Ist es Arbeitgebern gestattet nach dem Impfstatus seiner Beschäftigten zu fragen?

Gesundheitsminister Jens Spahn ist hin- und hergerissen, ob man das Gesetz ändern solle, damit Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate den Impfstatus seiner Beschäftigten abfragen können, sagte der CDU-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung „Hart aber fair“. So werde es ja im Restaurant auch gemacht. Auf die Frage, wie seine Haltung dazu sei, sagte Spahn: „Ich tendiere zunehmend zu ja.“ Er argumentierte: „Wenn alle im Großraumbüro geimpft sind, kann ich damit anders umgehen, als wenn da 50 Prozent nicht geimpft sind.“

Impflicht für bestimmte Berufsgruppen wird es nicht geben

Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen dürfen, um die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller ihrer beschäftigten Mitarbeiter sicherzustellen.“ Pflegeberufen erteilte Spahn erneut eine Absage. Es sei seine Sorge, „dass eine verpflichtende Impfung - auch berufsgruppenbezogen - am Ende das nicht leichter macht, dass wir alle dabei behalten, sondern wir viele auf diesem Weg verlieren werden“. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, hatte am Montag erklärt: „Unternehmen und Betriebe brauchen jetzt eine klare Ansage, dass sie denihrer Beschäftigten erfragen dürfen, um die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz deraller ihrer beschäftigten Mitarbeiter sicherzustellen.“ Einer Impfpflicht auch für bestimmte Berufsgruppen wie denerteilte Spahn erneut eine Absage. Es sei seine Sorge, „dass eine verpflichtende Impfung - auch berufsgruppenbezogen - am Ende das nicht leichter macht, dass wir alle dabei behalten, sondern wir viele auf diesem Weg verlieren werden“.









