In Deutschland wird noch darüber diskutiert, in Österreich soll sie kommen: Die Impfpflicht gegen das Corona-Virus. Das hat das Wiener Parlament am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossen. Das Gesetz tritt demnach am 04. Februar in Kraft. Der Bundesrat muss dem Gesetz allerdings noch zustimmen. Als Grund für die Impfpflicht gelten vor allem die steigenden Inzidenzen und die massive Ausbreitung der Omikron-Variante im Land.

Was bedeutet das für die Menschen in Österreich?

Wie möchten sie Impfverweigerer überzeugen?

überzeugen? Wie erfolgen die Kontrollen?

Impfpflicht für alle? Welche Ausnahmen gelten?

Vorgesehen ist die Impfpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahre. Ausnahmen sind geplant für Schwangere sowie alle, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Auch Genesene sind bis 180 Tage nach der Covid-19-Erkrankung von der Impfpflicht befreit.

All jene, die sich einer Impfung verweigern, sollen mit einer bis zu 1,4 Milliarden Euro dotierten Impf-Lotterie zur Immunisierung mobilisiert werden.

Verstoß gegen die Impfpflicht: Welche Strafen folgen?

Bei Verstößen gegen die Verpflichtung drohen Strafen von bis zu 3600 Euro. Diese sind abhängig vom Einkommen. Der Bundesrat muss dem Gesetz voraussichtlich am 3. Februar noch zustimmen - das gilt aber als Formsache.

Impfpflicht in Österreich: Wie wird sie kontrolliert?

Von jetzt auf gleich umgesetzt wird die Impfpflicht in Österreich nicht. Sie erfolgt in mehreren Stufen: Erst ab Mitte März sind stichprobenartige Kontrollen, zum Beispiel durch die Polizei und Behörden vorgesehen.