Im Gegensatz zu Bayern plant das Land Baden-Württemberg die für Mitte März geplante Impfpflicht für Pflegekräfte umzusetzen – trotz großer Bedenken der CDU.

Worum geht es im Streit um die Impfpflicht in Baden-Württemberg?

in Baden-Württemberg? Für wen plant BW die Pflicht zur Corona-Impfung ?

die Pflicht zur ? Ab wann soll die Impfpflicht durchgesetzt werden und welche Konsequenzen hat das?

Die Spitzen der Koalition aus Grünen und CDU legten ihren Streit um die Impfpflicht am Donnerstag in einer Krisensitzung vorerst bei. Die Spitze der Union, die zuvor eine Aussetzung der Teil-Impfpflicht gefordert hatte, lenkte ein. Allerdings soll eine Arbeitsgruppe die offenen Fragen bei der Umsetzung sammeln und im Bund auf eine Lösung dringen. Es gibt noch einige Probleme bei der Umsetzung und Kritik an der Pflicht zur Corona-Impfung für bestimmte Berufsgruppen.

Für wen soll die Impfpflicht in BW gelten?

Für wen etwa soll die Impfpflicht in den Heimen genau gelten - auch für den Hausmeister und den Handwerker? „Der Bund ist in der Pflicht, die offenen Fragen zügig zu klären“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) . Die Koalition will damit auch verhindern, dass es wegen der Impfpflicht eine Abwanderungswelle aus den Pflegeberufen gibt. Der Landkreistag und die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) sehen ebenfalls noch zu viele Fragen offen.etwa soll die Impfpflicht in den Heimen genau gelten - auch für den Hausmeister und den Handwerker?

Betroffen sind von der Impfpflicht unter anderem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen für Behinderte, Krankenhäusern, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Rettungsdiensten und Pflegediensten. Ausgenommen sind Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können - sie müssen dafür ein ärztliches Zeugnis vorlegen.

Ab wann gilt die Impfpflicht in BW für Pflege- und Krankenhauspersonal?

Eigentlich bis zum 15. März müssen die Beschäftigten nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind – oder ein Attest vorlegen, das sie von der Pflicht befreit. Tun sie das nicht, muss der Arbeitgeber das jeweils zuständige Gesundheitsamt informieren. Die Behörde soll die Betroffenen dann zunächst erneut auffordern, den Nachweis in einer angemessenen Frist vorzulegen, die aber im Gesetz nicht näher definiert ist. Bleibt dies erneut aus, muss das Amt im Rahmen seines Ermessens über ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot entscheiden. Dabei sollen aber verschiedene Aspekte wie Infektionsgefahren oder drohende Versorgungsengpässe in der jeweiligen Einrichtung berücksichtigt werden.

Zunächst einmal hofft das Land Baden-Württemberg darauf, dass sich noch viele Pflegekräfte bis zum 14. März impfen lassen. Ansonsten setzt man auf großzügige Fristen. Denn für die Ungeimpften soll es eine Anhörung beim Gesundheitsamt geben. Das wird sich schon mal mehrere Wochen, wenn nicht Monate hinziehen. In dieser Zeit darf der Beschäftigte nicht arbeiten, erhält aber weiter seinen Lohn. Kann der Arbeitgeber nachweisen, dass der Beschäftigte für den Weiterbetrieb des Heims oder Krankenhauses unverzichtbar ist, kann derjenige voraussichtlich befristet weiterarbeiten.

Pflegekräftemangel: Probleme bei der Impfpflicht

Der Arbeitgeber muss dann aber aktiv werden und nach anderem Personal suchen. Da das rar ist, wird die ungeimpfte Pflegekraft wohl erstmal weiterarbeiten können. Kommt das Gesundheitsamt aber zu dem Schluss, dass der Beschäftigte nicht mehr in der Einrichtung arbeiten darf, erhält er ein Betretungsverbot und auch kein Geld mehr. Dem Vernehmen nach wollen vor allem einige größere Einrichtungen das nutzen, um ungeimpfte Beschäftigte loszuwerden.