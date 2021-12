Booster-Impfung zu bewegen, sollen Corona-Impfnachweise ohne Auffrischung in der Europäischen Union künftig nur noch neun Monate lang gültig sein. Die neue Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet sich rasend schnell in Europa und die Inzidenzen steigen lässt. Um die Menschen zur wichtigenzu bewegen, sollenohne Auffrischung in der Europäischen Union künftig nur nochsein.

Wann tritt die Regelung zur Gültigkeit der Impfnachweise nach 2. Impfung in Kraft?

in Kraft? Kann die Regelung noch gekippt werden?

Wie die EU-Kommission am 21.12.21 mitteilte, tritt die Regelung am 1. Februar 2022 in Kraft, sofern die Mitgliedstaaten oder das Europaparlament nicht mit den erforderlichen Mehrheiten ihr Veto einlegen. Dies gilt als unwahrscheinlich, weil die Entscheidung mit den Mitgliedstaaten abgestimmt wurde.

Gültigkeitsdauer der Impfnachweise ohne Booster auf 9 Monate beschränkt

Die auf 270 Tage festgelegte Gültigkeitsdauer der Impfzertifikate gebe den "Bürgern und Unternehmen die Sicherheit, ihre Reisen sicher zu planen", erklärte EU-Justizkommissar Didier Reynders. Es sei nun an den Mitgliedstaaten die Auffrischungsimpfungen rasch zu verabreichen, "um unsere Gesundheit zu schützen und die Sicherheit des Reisens zu gewährleisten".

In Frankreich läuft die Gültigkeit der Doppel-Impfungen ohne Booster nach sieben Monaten ab

Einige EU-Mitgliedstaaten haben die Gültigkeit von Doppel-Impfungen bereits zeitlich beschränkt. In Frankreich laufen ab dem 15. Januar die Impfnachweise von Erwachsenen etwa sieben Monate nach Erhalt der zweiten Corona-Impfung ab, sofern sich die Betroffenen nicht boostern lassen.

Den EU-Impfnachweis erhalten Menschen in der Europäischen Union direkt nach ihrer Impfung. Er enthält einen QR-Code, der in das EU-weite digitale Covid-19-Zertifikatssystem eingespeist werden kann. In Deutschland erfolgt dies über die Corona-Warn-App oder die App CovPass.

QR-Barcode der Corona-Impfung in der App: So geht die Eintragung in den digitalen Impfpass

Bayern: Anmeldung und Termin zur 3. Corona-Impfung im Impfzentrum – wann ist das möglich?