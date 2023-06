Der Immobilienmarkt hat den stärksten Preisrutsch seit 23 Jahren verzeichnet, und den Abwärtstrend zu Jahresbeginn beschleunigt. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes sanken die Wohnimmobilienpreise im ersten Quartal im Durchschnitt um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dies stellt den größten Rückgang innerhalb eines Jahres seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000 dar. Im Vergleich zum vierten Quartal 2022 waren Wohnimmobilien im Durchschnitt um 3,1 Prozent günstiger.

Preisrückgang bei Immobilien: Trend setzt sich fort

Schon im vierten Quartal 2022 wurden deutliche Preisrückgänge auf dem Immobilienmarkt festgestellt, nachdem jahrelang ein Immobilienboom stattgefunden hatte. Auf den ersten Blick mag dies eine erfreuliche Entwicklung für Käufer sein. Allerdings können sich viele Menschen den Kauf einer eigenen Immobilie nicht mehr leisten, da die stark gestiegenen Bauzinsen die Kredite erheblich verteuert haben. Zusätzlich belastet die anhaltend hohe Inflation die Kaufkraft der Bevölkerung. Das Neugeschäft der Banken mit Wohnimmobilienkrediten für Privatpersonen befindet sich seit Monaten im Tief, und im April ist es laut Bundesbank-Daten erneut um etwa die Hälfte eingebrochen.

Immobilienpreise: Preisrückgang in Städten größer als auf dem Land

Sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten gaben die Preise zu Jahresbeginn laut Angaben nach. Allerdings waren die Rückgänge in den Städten stärker ausgeprägt. Die größten Preisrückgänge im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf verzeichnet. Hier sanken die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um 10,4 Prozent, während für Wohnungen 6,4 Prozent weniger gezahlt werden musste als im ersten Quartal 2022.

Entwicklung des Häuserpreisindex: Veränderung ggü. Vorjahresquartal

Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch

Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Wohnraum hoch, insbesondere aufgrund der hohen Zuwanderung, während der Neubau aufgrund gestiegener Zinsen und teurer Baumaterialien ins Stocken geraten ist. Die Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hat zugegeben, dass die Ampel-Koalition das Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen verfehlen wird. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie prognostiziert, dass in diesem Jahr maximal 250.000 Wohnungen fertiggestellt werden, verglichen mit 295.300 Einheiten im letzten Jahr. Der Druck auf die Mieten wird daher voraussichtlich hoch bleiben.

Ifo-Institut: Wohnbaukrise könnte sich noch weiter verschärfen

Das Ifo-Institut warnt davor, dass die Wohnbaukrise in Deutschland sich weiter verschärfen könnte. Die Münchner Wirtschaftsforscher gehen davon aus, dass im Jahr 2025 nur noch etwa 200.000 neue Wohnungen gebaut werden, davon 175.000 in neuen Wohngebäuden. „Wohnungsbauprojekte haben sich durch die deutlich gestiegenen Baukosten und die stark erhöhten Zinsen enorm verteuert“, erläuterte Ifo-Experte Ludwig Dorffmeister jüngst. „Gleichzeitig gab es eine kräftige Reduzierung bei der staatlichen Förderung.“