Baden-Baden Immer mehr Besucher in Heilbädern und Kurorten

Baden-Baden / DPA

Baden-Württembergs Heilbäder verzeichnen stetige Zuwächse bei den Besuchern. Nach neuesten Erhebungen sei die Zahl der Ankünfte in den Heil- und Kurbädern zwischen Januar und August um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Sie liege nun bei 2,2 Millionen, teilte der Heilbäderverband am Mittwoch in Baden-Baden mit. Bei den Übernachtungen gebe es ein Plus von 0,8 Prozent auf 8,6 Millionen.

„Die Heilbäder sind ein starker Wirtschaftsfaktor“, erklärte dazu Tourismusminister Guido Wolf (CDU). Das Wachstum könne sich sehen lassen. Von insgesamt 53 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr im Südwesten seien 12,3 Millionen auf die 56 Heilbäder und Kurorte entfallen. Damit stünden diese für ein Viertel des Tourismus hierzulande. Der Umsatz belief sich 2017 auf rund drei Milliarden Euro.

Eine repräsentative Zielgruppenanalyse habe allerdings ergeben, dass das Image von Kurorten nicht immer zufriedenstellend sei: Ein starkes Drittel der Bevölkerung schließt demnach einen Besuch dort aus. Neben finanziellen Gründen sei dafür auch das verbesserungswürdige Image von Kurorten ausschlaggebend.