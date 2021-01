Starker Wind und Sturmböen sind am Donnerstag durch den Südwesten gefegt. Am Vormittag wurden auf dem Feldberg orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 104 Kilometern pro Stunde festgestellt, wie ein Mitarbeiter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Stuttgarter Raum wurden Windgeschwindigkeiten um die 50 Stundenkilometer, im Bereich Karlsruhe bis zu 75 Stundenkilometer gemessen. Menschen sollten sich den Tag über vor umherfliegenden Gegenständen und herabstürzenden Ästen in Acht nehmen, wurde gewarnt.

Bis in die Nacht zum Freitag erwartet der DWD im Flachland Böen mit 60 bis 70 Kilometern pro Stunde und im Bergland 80 Kilometer pro Stunde. In der Nacht könne es auf den Schwarzwaldgipfeln vereinzelte Orkanböen mit bis zu 140 Stundenkilometern geben. Im Hochschwarzwald bleibe es den Prognosen zufolge noch am Freitag stürmisch, ansonsten lasse der Wind am Freitagvormittag landesweit deutlich nach.

