Auch am Mittwoch können sich die Baden-Württemberger über viel Sonne freuen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes erwarten Werte von 19 Grad im Bergland und 26 Grad am Oberrhein. Am Rhein wechseln sich Sonne und Wolken ab.

Am Himmelfahrtsdonnerstag bleibt es weiterhin sonnig und trocken. Die Meteorologen rechnen allerdings mit erhöhter UV-Strahlung. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 21 und 28 Grad.