Viele Wolken und einige Regenschauer sorgen weiter für herbstliches Wetter im Südwesten. Am Donnerstag zeige sich kaum die Sonne und es komme immer wieder zu leichten Regenschauern, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen mit. Dazu soll es Höchstwerte von 14 Grad im Bergland und 20 Grad am südlichen Oberrhein geben.

Nach DWD-Prognose startet der Freitag zunächst heiter. Dazu werde es auch etwas wärmer mit bis zu 23 Grad am Neckar, sagte der Meteorologe. Im Laufe des Tages verbreite sich jedoch vom Nordwesten her eine Wolkenfront über dem Land, die auch erneut Regen mitbringe. Gewitter seien unwahrscheinlich.

Für Samstag sind die Aussichten deutlich besser: Die Meteorologen erwarten einen Mix aus Sonne und Wolken und Werte zwischen 17 und 21 Grad, dazu soll es den ganzen Tag weitgehend trocken bleiben. Nur im Bergland müssen Menschen laut DWD mit Schauern rechnen. Auch am Sonntag könnte es gerade nachmittags wieder nass werden.

DWD-Ausblick für Baden-Württemberg