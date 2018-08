Kriminalität Im Südwesten 2018 schon 13 Geldautomaten gesprengt

Stuttgart / DPA

Im Südwesten haben Kriminelle in den ersten fünf Monaten des Jahres bereits 13 Geldautomaten gesprengt. Aber nur in zwei Fällen konnten sie dabei tatsächlich Geld erbeuten, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Gleichwohl ist die Anzahl der Sprengungen im Vergleich zur Gesamtzahl von 2017 relativ hoch. So schlugen die Diebe im vergangenen Jahr insgesamt 18 mal zu und waren in 10 Fällen erfolgreich. Im Jahr 2016 lag die Zahl bei insgesamt bei 22 Sprengungen. In 4 Fällen gelang es den Tätern Geld zu erbeuten, in 18 Fällen blieb es beim Versuch, so das LKA.

Banden kommen aus dem Ausland

Wie ein LKA-Sprecher weiter mitteilte, werden diese Delikte in den Fachdezernaten der regionalen Polizeipräsidien bearbeitet. Das LKA erfasst die einzelnen Taten und wertet sie aus. Demnach arbeiten die Behörden nicht nur bundesweit zusammen, sondern tauschen sich auch mit den Ermittlern in den europäischen Nachbarstaaten aus. Deutschlandweit sprengten Kriminelle im ersten Halbjahr nach Daten des Bundeskriminalamtes (BKA) in 187 Fällen Geldautomaten, um an Bares zu kommen. Nach Erfahrungen der Polizei sind meist Banden am Werk, die häufig aus dem Ausland stammen. Die Täter leiten oft Gas oder ein Gasgemisch ein und bringen es zur Explosion. Die Sprengungen richten teilweise größere Schäden an als der Diebstahl des Geldes.