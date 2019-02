Steinen Im Streit: Mann attackiert Freundin mit Pfanne und Gabel

Steinen / DPA

Mit einer Bratpfanne und einer Gabel ist ein 36 Jahre alter Mann in Steinen (Kreis Lörrach) auf seine Freundin losgegangen. Der Mann soll der 52-Jährigen in der Nacht zum Dienstag mehrmals mit der Pfanne auf den Kopf geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Zudem soll er mit der Gabel auf sie eingestochen und sie mit den Fäusten geschlagen haben. Die Frau erlitt unter anderem eine Platzwunde am Kopf. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus, der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Paar ist wegen Streitigkeiten polizeibekannt.

Mitteilung der Polizei