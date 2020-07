Eine zunächst unbekannte, im Krankenhaus Ravensburg gestorbene Frau ist inzwischen identifiziert. Auch der Mann, der die Seniorin am Montag in die Klinik gebracht hatte, sei nun ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es handele sich um einen Angehörigen und er habe sich nach einem Zeugenaufruf bei den Beamten gemeldet. Der Mann hatte die Frau ins Krankenhaus gefahren, war dann aber nicht bei ihr geblieben, sondern verschwunden. Die alte Dame starb wenig später an Herzversagen. Weitere Details nannte die Polizei nicht.