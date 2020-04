Ein illegales Autorennen haben ich zwei Männer bei Eichstetten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) geliefert - unter den Augen eines Polizisten in zivil. Die 39 und 61 Jahre alten Männer starteten die gefährliche Fahrt am Ortsausgang von Eichstetten „mit einem waghalsigen Beschleunigungsrennen und mehreren teils riskanten Überholmanövern“, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hätten allerdings nicht geahnt, dass ihnen ein Beamter in zivil hinterherfuhr und das Geschehen beobachtete. Streifen eilten herbei und zogen die beiden Fahrer aus dem Verkehr. Beide erwartet nach dem Rennen vom Donnerstag eine Strafanzeige.

Mitteilung der Polizei