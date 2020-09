Zwei junge Männer haben sich auf der Autobahn 81 ein Autorennen geliefert, bei dem sie teils deutlich mehr als 200 Stundenkilometer fuhren. Die 26- und 27-Jährigen waren zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Empfingen (Kreis Freudenstadt) unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor hatten die Beiden mit ihren hochmotorisierten Wagen am Samstagabend den Verkehr ausgebremst. Der 27 Jahre alte Raser wurde von den Beamten kurz darauf auf der Bundesstraße 27 gestoppt. Der 26-Jährige wurde an der Grenze zur Schweiz gestellt. Beide erwartet ein Strafverfahren. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch das unerlaubte Rennen niemand verletzt.