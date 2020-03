Das schwedische Möbelhaus Ikea schließt von Dienstag, 17. März, an alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Das Unternehmen erklärt, dass man damit die Ausbreitung des Coronavirus hemmen und die Mitarbeiter sowie die Kunden schützen wolle. Deutschland-Geschäftsführer Dennis Balslev sagt: „Jeden Tag besuchen viele Tausend Menschen unsere Einrichtungshäuser. In dieser herausfordernden Situation wollen wir unserer Verantwortung als großer Einzelhändler gerecht werden. Deshalb haben wir entschieden, alle Einrichtungshäuser für unsere Kunden vorübergehend zu schließen.“

Online-Shop und Kunden-Servicecenter bleiben geöffnet

Die Schließung der Filialen gilt bis auf Weiteres. Der Online-Shop und das Kunden-Servicecenter sollen weitergeführt werden. Allerdings bittet Ikea seine Kunden um Verständnis, dass es wegen Vorsichtsmaßnahmen zu längeren Wartezeiten kommen kann. Auf der Webseite will das Unternehmen informieren, wann die Häuser wieder geöffnet haben.

