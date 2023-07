Ein neues Kreuzfahrtschiff schickt sich an, jede Menge Rekorde zu brechen. Die „Icon of the Seas“ ist nicht nur das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, sondern ein schwimmender Freizeitpark. Wir stellen euch das neue Superschiff der Reederei Royal Caribbean vor:

Icon of the Seas: Länge, Passagiere, Ausstattung

Und das ist die Icon of the Seas in Zahlen und Fakten:

Länge: 365 Meter

Größe: 250800 Bruttoregistertonnen Wasserverdrängung

Decks: 20

Passagiere: 5610 bei Dreifachbelegung der Kabinen maximal 7600 Gäste

Crewmitglieder: 2805

Ausstattung: 7 Pools, 9 Whirlpools, 13 Wasserrutschen, 40 Restaurants und Bars, Minigolf, Kletteranlage, Eisarena, Aquatheater

Gebaut in: Meyer-Werft in Turku, Finnland

Rederei: Royal Caribbean

Wie umweltfreundlich ist die Icon of the Seas?

Die Icon of the Seas wird laut Ankündigung der Reederei das erste Schiff der Kreuzfahrtlinie mit Brennstoffzellentechnologie sein und mit Flüssigerdgas (LNG), dem saubersten Schiffstreibstoff, betrieben werden. Zusammen mit anderen bewährten Anwendungen wie Landstromanschlüssen und Abwärmerückgewinnungssystemen wird das neue Schiff das bisher nachhaltigste der Kreuzfahrtlinie sein.

Ab wann sind Kreuzfahrten mit der Icon of the Seas möglich?

Die Icon of the Seas soll das ganze Jahr über 7-Nächte-Urlaube in der östlichen und westlichen Karibik ermöglichen. Startort ist jeweils Miami in den USA. Auf jeder Kreuzfahrt wird die private Insel von Royal Caribbean, CocoCay, auf den Bahamas, angefahren. Urlauber besuchen auf ihren Touren auch karibische Juwelen wie Cozumel in Mexiko; Philipsburg auf St. Martin; und Roatan in Honduras. Buchbar sind die ersten Kreuzfahrten auf dem neuen Superschiff aktuell ab Februar 2024.

Was kostet eine Kabine auf der Icon of the Seas?

Mit 28 Übernachtungsmöglichkeiten sind auch die Zimmer sorgfältig für jeden Urlaubertyp gestaltet. Das geht von absoluten Luxusvarianten mit privatem Pool, Whirlpool und Essbereich sowie einer zweistöckigen Küstenküche bis hin zu preisgünstigeren Kabinen.

So kostet beispielsweise die 7-Nächte-Tour durch die westliche Karibik im September 2024 folgende Summen:

Innenkabine: ab 2150 Euro pro Person

Außenkabine: ab 2281 Euro pro Person

Kabine mit Balkon: ab 2471 Euro pro Person

Suiten: ab 3799 Euro pro Person

Juni 2023 – Die Icon of the Seas von Royal Caribbean International ist auf dem Weg, zum ersten Mal über das offene Meer zu fahren. An Bord sind mehr als 450 Spezialisten, die wichtige Vorversuche mit den Hauptmotoren, dem Rumpf und den Rettungsbooten unternehmen.

© Foto: Royal Caribbean

Abenteurer auf der Icon of the Seas erwartet den ultimativen Nervenkitzel im größten Wasserpark auf See, Kategorie 6. Die sechs rekordverdächtigen Rutschen von Thrill Island erreichen neue Höhen: Pressure Drop, die erste offene Freifallrutsche der Branche; Frightening Bolt, die höchste Fallrutsche auf See; Storm Surge und Hurricane Hunter, die ersten Floßrutschen für Familien mit vier Fahrern pro Floß; und Storm Chasers, das erste Mat-Racing-Duo auf Kreuzfahrten.

© Foto: Royal Caribbean (Animation)

Die zweistöckige Royal Loft Suite an Bord der Icon of the Seas ist ultimativer Luxus. Es gibt mehr als 2.000 Quadratmeter, die sechs Urlauber genießen können, komplett mit zwei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, einem Wohnbereich, einem umlaufenden Balkon und vielem mehr.

© Foto: Royal Caribbean (Animation)