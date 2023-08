Der Tropensturm "Idalia" hat sich im Golf von Mexiko zu einem Hurrikan entwickelt und wird nach Aussagen von Meteorologen auf seinem Kurs Richtung Florida voraussichtlich an Kraft gewinnen. Am Dienstag verkündete das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami, dass anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde gemessen wurden. Dies entspricht einem Hurrikan der untersten Kategorie eins (von insgesamt fünf Kategorien).

Experten waren vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen

Das NHC warnte davor, dass "Idalia" voraussichtlich rasch zu einem "extrem gefährlichen" Hurrikan heranwachsen wird, der potenziell lebensbedrohliche Überschwemmungen auslösen könnte. Nach den Vorhersagen könnte er am Mittwochmorgen (Ortszeit) als ein Hurrikan der Kategorie drei auf die Westküste des Bundesstaates Florida treffen.

Florida wappnet sich vor Ankunft von Hurrikan „Idalia“

Florida rüstet sich bereits für die Ankunft des Sturms. Gouverneur Ron DeSantis hat bereits vorsorglich für 46 Bezirke den Notstand ausgerufen. In 21 dieser Bezirke wurden die Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu begeben. Der Gouverneur betonte, dass die Menschen sich nun auf heftige Regenfälle, Überschwemmungen und Stromausfälle vorbereiten sollten. Dies teilte er am Montag (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mit. Für eventuelle Rettungseinsätze sind bis zu 5500 Mitglieder der Nationalgarde bereit, fügte er hinzu.

Der Flughafen in Tampa gab bekannt, dass aufgrund von "Idalia" der Flugbetrieb ab Dienstag vorübergehend eingestellt wird. US-Präsident Joe Biden sicherte dem Bundesstaat volle Unterstützung zu. Heftige Regenfälle und starker Wind werden sowohl im Landesinneren als auch an der Ostküste Floridas erwartet. Im vergangenen Jahr hatte der Hurrikan "Ian" in diesem Bundesstaat enorme Schäden verursacht und Dutzende Menschen kamen dabei ums Leben.

28.08.2023, USA, Tampa: David Fuentes lädt vor der Ankunft des Tropensturms Idalia im MacFarlane Park in Tampa Sandsäcke auf ein Auto. Der US-Bundesstaat Florida bereitet sich auf die Ankunft eines Hurrikans vor.

© Foto: Ivy Ceballo/Tampa Bay Times/AP/dpa

Hurrikan „Idalia“ hinterlässt Verwüstungen auf Kuba

Seit Montag brachte "Idalia" im Westen Kubas heftige Regenfälle und starken Wind mit sich, die bis zum Dienstag anhielten und auch in der Hauptstadt Havanna spürbar waren. Sowohl in Havanna als auch in den stärker betroffenen Gebieten des Karibikstaates kam es zu Stromausfällen. In der Provinz Pinar del Río, die für ihren Tabakanbau bekannt ist, sowie auf der kubanischen Insel Isla de la Juventud führten die Regenfälle zu Überschwemmungen. Die staatliche Nachrichtenagentur ACN berichtete am Dienstag darüber. Einige Gemeinden waren von der Außenwelt abgeschnitten, und Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Bereits im vergangenen September hatte die Region Pinar del Río durch den Hurrikan "Ian" schwere Schäden erlitten.

Hurrikan-Saison im Atlantik

Im Atlantik hat sich auch der Tropensturm „Franklin“ zu einem Hurrikan entwickelt, dessen Stärke inzwischen Kategorie 4 erreichte, wie das NHC mitteilte. Er befand sich demnach zuletzt rund 600 Kilometer südwestlich des britischen Überseegebiets Bermuda. In den kommenden Tagen werde er aber an Kraft verlieren, hieß es. „Franklin“ hatte in der Dominikanischen Republik schweren Regen und Überschwemmungen verursacht.

Die Saison der tropischen Wirbelstürme erstreckt sich im Atlantik von Juni bis November. Ein Wirbelsturm wird als Hurrikan bezeichnet, wenn seine anhaltenden Windgeschwindigkeiten 119 Kilometer pro Stunde überschreiten. Experten sind der Ansicht, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von intensiven Stürmen erhöht.

Wie wird die Stärke eines Hurrikans gemessen?

Die Intensität von Hurrikans wird mithilfe einer Skala gemessen, die von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelt wurde: Ein Hurrikan der Kategorie 1 hat Windgeschwindigkeiten von bis zu 153 Kilometern pro Stunde. Kategorie 2 umfasst Geschwindigkeiten bis zu 177, Kategorie 3 bis zu 208 und Kategorie 4 bis zu 251 Kilometer pro Stunde. Bei einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5, mit Windgeschwindigkeiten von über 251 Kilometern pro Stunde, drohen verheerende Schäden. Oft nehmen Wirbelstürme im Verlauf ihrer Bewegung über das Meer an Kraft zu. Wenn sie auf Land treffen, verlieren sie rasch an Intensität, da ihnen der Zufluss feuchtwarmer Luftmassen fehlt.

(mit Material von dpa)