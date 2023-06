Das Durchschnittsalter beim Hurricane Festival liegt zwischen 23 und 24. Die Streuung ist jedoch groß und von jung bis alt zieht das Festival jährlich bis zu 80.000 Besucherinnen und Besucher an. Wir haben am Sonntagmittag mit einer Familie über Festivalerinnerungen gesprochen und wie es ist, Festivals mit Kindern zu erleben.

Letzter Festivaltag – Wie geht es Euch?

„Wir sind müde, aber immer noch heiß auf Musik“.

Wer seid ihr, wie alt und was macht ihr?

„Ich heiße Goscha, bin 37 und Krankenschwester. Außerhalb des Festivals rette ich Leben und arbeite auf der Intensivstation. Ich hätte auf Station sein und hier arbeiten können. Bin aber froh, dieses Wochenende nicht dabei zu sein. Nehme mir dieses Mal eine Auszeit und freue mich hier feiern zu gehen.“

„Ich bin Heinz Wolfgang und Landwirt im nächsten Kuhdorf 2 km entfernt. Ich werde schon 52 und hab Spaß am Alter.“

Wie seid ihr mit dem Hurricane verbunden?

Heinz Wolfgang: „Seit 1997 bin ich beim Hurricane dabei.“

Goscha: „Seitdem ich mit Wolfgang zusammen bin. Früher war ich immer auf dem Wacken, das Hurricane haben wir früher immer als Kindergeburtstag bezeichnet*. Jetzt habe ich sogar meine Tochter mit dabei. Es ist das zweite mal mit Tochter, letztes Jahr waren wir schon mal hier.“

Heinz Wolfgang: „Heute feiern wir hier wirklich Kindergeburtstag auf eine Art..“

*(Das Wacken ist ein Festival der härteren Musik. Hardrock und Metal dominieren das Line-up. Das Hurricane ist bekannt für Rock und Pop)

Ist es anders, ein Festival mit Kind zu besuchen?

Goscha: „Klar. Ein Festival mit Kind heißt: ein Alster und das wars dann auch.“

Was ist eure verrückteste Festivalgeschichte?

Heinz Wolfgang: „Ich fahr ja immer mit dem Fahrrad hier her und wieder nachts zurück. Und irgendwann war Blur hier. Es war das Highlight am Sonntagabend. Und Song 2 war dieses „wuhu“ von Blur.. Und dann bin ich nach Hause gefahren auf dem Fahrrad, freihändig und singe „wuhu“ und bin dann voll in so ne Barrikade geknallt.“

Und dann im Krankenhaus gelandet? Habt ihr euch so kennengelernt?

Heinz Wolfgang: „Nein nein ging alles gut und ist schon 20 Jahre her. Da bin ich nach Hause gekrochen..“

Tipps, wenn man mit Kindern aufs Festival geht?

Goscha: „Am besten hinten bleiben, immer schön festhalten, Sonnencreme, Sonnenhut…“

Tochter: „Sonnenbrille kannst du auch sagen.“

Gibt es etwas, das mit Kindern besser ist? Was genießt ihr daran?

Goscha: „Alles hat seine Zeit. Nun ist es schön, die Musik und das Feiern an die Kinder zu bringen.“

Festivals 2024: Rock am Ring, Rock im Park, Southside