In der Pressemitteilung von FKP Scorpio heißt es, dass etliche neue Namen die Line-ups für das Hurricane und Southside Festival 2022 so gut wie komplett machen. Für die Events vom 17. bis 19. Juni 2022 wurde Martin Garrix bestätigt. Auch ganz neu dabei sind K.I.Z, die nun gemeinsam mit Kings of Leon, Rise Against, Seeed, Deichkind, The Killers und Twenty One Pilots das Billing anführen.

Wegen Corona wurden das Zwilling-Festival Southside und Hurrican 2020 und 2021 abgesagt

Auch Dermot Kennedy, Tones and I, Sam Fender, Killswitch Engage und JC Stewart haben sich erneut für die Festivals angekündigt. Neben K.I.Z wurden auch Chvrches, IDLES und Royal Blood bestätigt. Mit Holly Humberstone und Kat Frankie sind außerdem zwei der stärksten und aufregendsten Stimmen der klugen Popmusik vertreten. Auch Fans elektronischer Musik werden auf ihre Kosten kommen: Martin Garrix‘ Label STMPD RCRDS bringt Loopers, Matisse & Sadko und Julian Jordan aufs Hurricane. Beim Southside sorgen dagegen Osrin, Bart B More, DubVision und Justin Mylo für intensive Sets.

Tickets für das Hurricane und Southside Festival

Hurricane und Southside Festival gibt es noch bis zum 2. August ab 199,- bzw. 239,- Euro zzgl. Buchungsgebühr unter Camping sind in allen Preisen bereits inbegriffen. Tickets für dasundgibt es noch bis zum 2. August ab 199,- bzw. 239,- Euro zzgl. Buchungsgebühr unter hurricane.de und southside.de . Ab Montag, 2. August um 12 Uhr, tritt die nächste Preisstufe mit 219,- bzw. 249,- Euro in Kraft. Bahnanreise undsind in allen Preisen bereits inbegriffen.

Hurrican Festival: Das Line-Up

Freitag:

Seeed

Martin Garrix

The Killers

SDP

Dermot Kennedy

Chvrches

Giant Rooks

LP

Sam Fender

Killswitch Engage

While She Sleeps

Millencolin

Fontaines D.C.

The Dead South

Neck Deep

Mayday Parade

Kelvyn Colt

Inhaler

Miya Folick

Martin Garrix presents STMPD RCRDS: Loopers, Matisse & Sadko, Julian Jordan

Samstag:

Deichkind

Twenty One Pilots

K.I.Z

Von Wegen Lisbeth

Mando Diao

IDLES

Jimmy Eat World

Foals

Juju

KitschKrieg

Antilopen Gang

Bad Religion

Nothing But Thieves

Fil Bo Riva

Oh Wonder

Turbostaat

Provinz

JC Stewart

Half Moon Run

Aurora

Holly Humberstone

Kollektiv Turmstrasse Live

Reignwolf

Kat Frankie

Brutus

Schrottgrenze

Flash Forward

Helgen

The Lathums

Sonntag:

Kings of LeonRise Against

Bring Me The Horizon

Kontra K

The Hives

Kummer

Thees Uhlmann & Band

Royal Blood

Tones and I

Bombay Bicycle Club

Swiss & Die Andern

Ferdinand fka Left Boy

Nura

Frittenbude

Blues Pills

Skindred

Mine

Lari Luke

Hot Milk

Blond

Press Club

Southside Festival: Das Line-Up

Freitag:

Kings of Leon

Rise Against

Bring Me The HorizonKontra K | The Hives

Kummer

Thees Uhlmann & Band

Royal Blood

Tones and I

Bombay Bicycle Club

Swiss & die Andern

Ferdinand fka Left Boy Nura

Frittenbude

Provinz

Blues Pills

Skindred

Mine

Lari Luke

Blond

Flash Forward

The Lathums



Samstag:

Seeed

Martin Garrix

The Killers

SDP

Dermot Kennedy

Chvrches

Giant Rooks

LP

Sam Fender

Killswitch Engage

While She Sleeps

Millencolin

Fontaines D.C.

The Dead South

Neck Deep

Mayday Parade Kelvyn Colt

Inhaler

Miya Folick

Hot Milk

Press Club

Martin Garrix presents STMPD RCRDS: Osrin, Bart B More, DubVision, Justin Mylo



Sonntag: