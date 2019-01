Stuttgart Hundewelpe aus Bulgarien landet in Stuttgarter Tierheim

Stuttgart / DPA

Wegen unvollständiger Impfpapiere hat die Polizei einen Welpen aus einem bulgarischen Hundetransporter in ein Stuttgarter Tierheim bringen lassen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beamte hatten ihn bei einer Kontrolle am Dienstag mit fünf weiteren Hunden entdeckt, als die Tiere in ein Auto verladen werden sollten. Ein aus Schweden stammender Mann hatte sie im Internet in Bulgarien gekauft und sich zur Übergabe mit zwei Männern in Stuttgart getroffen. Nachdem eine Tierärztin die Hunde untersucht hatte, durften die restlichen Tiere bei ihrem neuen Besitzer bleiben. Die beiden Transporteure müssen einen Sicherheitsbetrag von mehreren hundert Euro zahlen.

Polizeimeldung