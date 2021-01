Etwa 500 bis 600 Menschen haben am Dreikönigstag gleichzeitig mit ihren Schlitten einen schneebedeckten Hang in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) aufgesucht. Die Rodler trugen am Mittwochnachmittag keinen Mund-Nasen-Schutz und konnten aufgrund der Überfüllung die Mindestabstände nicht einhalten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten verboten daraufhin das Schlittenfahren auf dem Hang und schickten die Menschen weg.