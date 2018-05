Karlsruhe Hund verletzt 77-Jährige und ihren Hund

Karlsruhe / DPA

Ein Hund hat in Karlsruhe eine Frau und deren Hund durch Bisse verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 77-Jährige an einem Fluss spazieren gegangen, als das nicht angeleinte Tier auf sie zu kam und ihren Hund angriff. Die Seniorin wollte dazwischengehen und wurde selbst in den Daumen gebissen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Beamten bereits Anfang Mai.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Besitzer des Hundes geben können. Der Mann hatte sich zunächst bei der Frau entschuldigt und ihr Namen und Telefonnummer gegeben - beides erwies sich jedoch als falsch. Die 77-Jährige habe nun Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

In Sigmaringen müssen sich unterdessen nach einer tödlichen Hundeattacke seit Dienstag die Besitzer des Tieres vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 44-jährigen Frau und ihrem 48-jährigen getrennt lebenden Ehemann fahrlässige Tötung vor. Der Hund der Beiden hatte im Mai 2017 eine 72-Jährige unvermittelt auf einem Fußweg angefallen und mehrfach in Kopf und Hals gebissen. Die Frau starb an den massiven Verletzungen. Das Tier wurde von der Polizei erschossen.