Der Hund, der einem Siebenjährigen in Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) ins Gesicht gebissen hat, war laut Polizei bei dem Angriff wohl angeleint und galt als friedfertig. Beamte der Polizeihundeführerstaffel haben nach weiteren Angaben vom Freitag inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Sie wollen herausfinden, was genau sich am Mittwochabend ereignet und wieso der Retrieverrüde das Kind gebissen hatte. Der Junge war während einer Veranstaltung unbemerkt zu dem Hund gegangen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde das Kind am Freitag noch behandelt.