Schloss Heidelberg Huawei baut Heidelberger Sehenswürdigkeit in China nach

Heidelberg / SWP

Die Chinesen lieben europäische Sehenswürdigkeiten - das wissen wir alle. Jetzt müssen Angestellte des Handyherstellers Huawei aber nicht einmal mehr das Land verlassen, um diese bestaunen zu können. Nahe der Stadt Shenzhen wird ein Campus der besonderen Art errichtet. Statt hochmodernen Gebäuden reihen sich hier nun historische Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen europäischen Ländern aneinander.

In wenigen Minuten 12 europäische Sehenswürdigkeiten bestaunen

Die moderne Metropole Shenzhen im Südosten Chinas gilt als wichtige Megacity und Wirtschaftszone mit rund zwölf Millionen Einwohnern. Unter anderem baut hier der Handyhersteller und Telekomausrüster Huawei einen neuen Campus. Wem jetzt moderne Wolkenkratzer in den Sinn kommen liegt falsch, denn der Konzern setzt auf ganz besondere historische Bauwerke. Insgesamt werden auf dem Ox Horn Campus zwölf europäische Sehenswürdigkeiten originalgetreu nachgebaut. Darunter auch das Heidelberger Schloss. Der Campus ist in einzelne Themenparks eingeteilt und mit einer Bimmelbahn, in Anlehnung an die schweizerische Bundesbahn, miteinander verbunden. Insgesamt ist die Bahnstrecke 7,8 Kilometer lang und hat zwölf Stopps, um an jeder der Sehenswürdigkeiten zu halten. Alle Bereiche wurden in Anlehnung an eine europäische Stadt kreiert - Paris, Verona, Freiburg, Granada und viele weitere.

Heidelberg oder Shenzhen?

Zwischen all den beeindruckenden Nachbauten fällt eines ganz besonders ins Auge: Das Heidelberger Schloss. In Originalgröße wurde das Schloss hier nachgebaut. Jedoch nicht die romantische Ruine, wie sie in Heidelberg zu besichtigen ist. Huawei baute die unversehrte Version der Sehenswürdigkeit nach.

Zehn Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 1,45 Milliarden Dollar, soll Huawei in die Konstruktion und Infrastruktur des Zentrums investiert haben. Insgesamt soll der Campus künftig 25.000 Mitarbeiter beherbergen. Huawei schreibt: „...moderne Mega-Cities in China wie Shenzhen sind mit Hochhäusern überladen – die Firma wollte ein komplett neues Umfeld für seine Mitarbeiter schaffen und sich auf den Kontrast und architektonische Vielfalt konzentrieren.“ Besonders die Kreativität soll durch das Umfeld mit europäischem Flair angeregt werden. Einkaufsläden und Cafés sollen den Mitarbeitern ein Leben außerhalb des städtischen Lebens ermöglichen.

Das könnte dich auch interessieren: