Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate in BW ?

? Wie viele Intensivbetten sind derzeit in Baden-Württemberg mit Covid-19-Patienten und -Patientinnen belegt?

sind derzeit in Baden-Württemberg mit belegt? Die Auslastung der Krankenhäuser spielt eine große Rolle bei der Einschätzung der Corona-Pandemielage.

Hospitalisierungsrate und Intensivbetten: Entscheidend für Corona-Verordnung BW

Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg am 16.09. wird die Corona-Lage vor allem durch die Hospitalisierungsrate eingeschätzt. Zuvor waren die Seit Inkrafttreten derwird die Corona-Lage vor allem durch dieeingeschätzt. Zuvor waren die Zahl der Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz bei der Bewertung der Corona-Pandemielage bestimmend gewesen.

Das neue Kriterium nimmt die Auslastung der Krankenhäuser in den Blick: Mit der Hospitalisierungsrate ist die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten und -Patientinnen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeint. Zusätzlich rückt damit auch der Fokus auf die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern.

Warnsystem Corona-Verordnung BW: Einschränkungen bei steigender Hospitalisierungsrate

Je höher die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivbetten, desto schärfer werden in Baden-Württemberg die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, vor allem für Ungeimpfte. In der Corona-Verordnung des Landes wurde ein dreistufiges Warnsystem zur Eindämmung des Virus’, das sich an Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung orientiert, etabliert. Alle Infos zum Stufensystem der Corona-Verordnung BW hier:

Hospitalisierungsrate in BW: Aktuelle Lage des Landes-Durchschnitts

Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate in Baden-Württemberg? Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg hielt am Dienstag, 28.09., folgende aktuelle Zahlen fest:

7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Landes-Durchschnitt: 2,37

28-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei vollständig Geimpften: 3,4

28-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei Ungeimpften, nicht vollständig Geimpften und Fällen ohne Angaben zum Impfstatus: 30,9

Zum Vergleich: Bundesweit liegt die aktuelle Hospitalisierungsrate (Stand: 29.09.) bei 1,54.

Intensivbetten in BW: Wie viele sind mit Corona-Patienten belegt?

Belegung der Intensivbetten in BW können auf der Aktuelle Zahlen zurin BW können auf der Seite des DIVI-Intensivregister eingesehen werden. Demnach sind in Baden-Württemberg (Stand: 29.09.2021):

Corona-Patienten und -Patientinnen, die intensivmedizinisch behandelt werden: 183

davon invasiv beatmet: 101

Intensivbetten belegt: 1.997

Anteil der Intensivbetten, die von Covid-19-Patienten belegt sind: 7,93 Prozent

Intensivbetten frei: 312

davon Covid-spezifische Intensivbetten frei: 169

Intensivbetten insgesamt: 2.309

Notfallreserve: innerhalb von 7 Tagen zusätzlich aufstellbare Intensivbetten: 1.309

Laut Deutscher Presseagentur liegt die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen von Covid-Patienten in der Regel höher, als sie von der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen wird. Durch einen Meldeverzug liegen die vollständigen Werte oft erst ein bis zwei Wochen später vor.