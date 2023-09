Horoskop für den Sonntag, 17. September 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Was erwartet uns heute in Sachen Liebe und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Sonntag, 17.9.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Du findest deine letzte Zeit in Liebesdingen zum Vergessen? Sieh es positiv. Auch aus Fehlern lässt sich lernen.

Freundschaft: Nimm dir Zeit, um deinen Freunden zuzuhören und ihnen deine Unterstützung anzubieten. Deine Freundschaft ist ihnen wichtig.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Jemand hat ein Auge auf dich geworfen, du kannst und willst diese Gefühle nicht erwidern. Sag das offen, aber sei fair.

Freundschaft: Nimm dir Zeit für deine Freunde und zeige ihnen deine Wertschätzung. Gemeinsame Aktivitäten werden eure Bindung stärken.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Kleiner Trost für dich: Das geht fast allen so.

Freundschaft: Genieße die harmonischen und angenehmen Gespräche mit deinen Freunden heute in vollen Zügen.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Wie bestellt und nicht abgeholt, fühlst du dich aktuell in Liebesdingen. Vielleicht hast du aber auch ein paar Zeichen falsch verstanden?

Freundschaft: Sei geduldig und verständnisvoll mit deinen Freunden. Höre ihnen zu und stehe ihnen bei, wenn sie dich brauchen.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Warum vergeht die Zeit immer dann am schnellsten, wenn es am schönsten ist? Da sich das nicht ändern lässt, bleibt nur, die Liebe mit allen Sinnen zu genießen.

Freundschaft: Nutze den Tag, um mit deinen Freunden tiefgründige Gespräche zu führen. Zeige ihnen, dass du für sie da bist und ihr euch auf einer tieferen Ebene versteht.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du hast jemanden kennengelernt, weißt aber nicht, wie und ob du den nächsten Schritt gehen sollst? Höre auf dein Herz. Was hast du zu verlieren?

Freundschaft: Sei großzügig und teile deine Zeit und Energie mit deinen Freunden. Gemeinsame Erlebnisse werden eure Bindung stärken.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: In der Beziehung gibt es Streit über die vermeintlich ungerechte Verteilung der Hausarbeit? Führt ein Haushaltsbuch, das kann in solchen Fällen helfen.

Freundschaft: Sei aufmerksam und zeige Interesse an den Bedürfnissen deiner Freunde. Kleine Gesten können große Wirkung haben.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Du hast deinem Partner gegenüber ein schlechtes Gewissen? Haben die Schuldgefühle eine reale Ursache, dann solltest du offen damit umgehen.

Freundschaft: Sei großzügig und unterstütze deine Freunde in schwierigen Zeiten. Deine Stärke und dein Optimismus können ihnen helfen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Deine Kompromissbereitschaft könnte dir heute den Tag in Sachen Liebe retten.

Freundschaft: Nutze den Tag, um mit deinen Freunden schöne Erinnerungen zu schaffen. Gemeinsame Aktivitäten werden eure Freundschaft festigen.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: In deinem Umfeld gibt es Gerede über dein Liebesleben? Lass sie quatschen. Das geht nun wirklich niemanden etwas an.

Freundschaft: Zeige deinen Freunden, dass du für sie da bist und ihnen vertraust. Das stärkt eure Bindung.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Mit deiner Suche nach dem Haar in der Suppe sorgst du für schlechte Laune in der Beziehung. Sei nicht so kleinlich und entspann dich etwas...

Freundschaft: Setze auf Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit in deinen Freundschaften. Das stärkt die Beziehungen und schafft Vertrauen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Dein Liebesleben ist aktuell einfach einsame Spitze. Genieße den Moment, aber schau nicht auf andere herab, denen es nicht so gut geht.

Freundschaft: Sei mutig und teile deine Träume und Pläne mit deinen Freunden. Sie werden dich unterstützen und dir helfen, deine Ziele zu erreichen.

Jungfrau, Waage & Co. - Die Sternzeichen im Überblick

