Horoskop für den Sonntag, 15. Oktober 2023.

Das Horoskop für Sonntag, 15.10.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Du möchtest deinem Partner heute einen richtigen schönen Tag bereiten? Wie wäre es, wenn dieser mit einem Frühstück im Bett beginnt?

Freundschaft: Setze auf Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit in deinen Freundschaften. Das stärkt die Beziehungen und schafft Vertrauen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Dein letztes Liebesabenteuer endete nicht so schön. War das ein Ausrutscher oder der Beginn einer Pechsträhne?

Freundschaft: Sei mutig und teile deine Träume und Pläne mit deinen Freunden. Sie werden dich unterstützen und dir helfen, deine Ziele zu erreichen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz gemeinsam den Kochlöffel zu schwingen. Gemeinsam lecker essen, stärkt die Beziehung ungemein.

Freundschaft: Nimm dir Zeit, um deinen Freunden zuzuhören und ihnen deine Unterstützung anzubieten. Deine Freundschaft ist ihnen wichtig.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du solltest aufpassen, dass es in Sachen Liebe nicht immer nur nach deinem Willen geht. Eine Beziehung ohne Kompromisse wird nicht funktionieren.

Freundschaft: Nimm dir Zeit für deine Freunde und zeige ihnen deine Wertschätzung. Gemeinsame Aktivitäten werden eure Bindung stärken.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um eine aufregende Bekanntschaft zu machen. Diese hat sogar das Potenzial, dein Leben nachhaltig zu verändern.

Freundschaft: Genieße die harmonischen und angenehmen Gespräche mit deinen Freunden heute in vollen Zügen.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Dein Partner hat Lust, mit dir gemeinsam mal wieder das Tanzbein zu schwingen. Los, raff dich auf, auch wenn das nicht gerade deine Lieblingsbeschäftigung ist.

Freundschaft: Sei geduldig und verständnisvoll mit deinen Freunden. Höre ihnen zu und stehe ihnen bei, wenn sie dich brauchen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: In guten wie in schlechten Zeiten... Du solltest nicht den Mut verlieren, auch wenn es in der Beziehung gerade wenig frohe Botschaften gibt.

Freundschaft: Nutze den Tag, um mit deinen Freunden tiefgründige Gespräche zu führen. Zeige ihnen, dass du für sie da bist und ihr euch auf einer tieferen Ebene versteht.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: In Sachen Liebe hast du aktuell das Gefühl, im falschen Film zu sein. Vielleicht hast du aber nur deine Rolle noch nicht gefunden?

Freundschaft: Sei großzügig und teile deine Zeit und Energie mit deinen Freunden. Gemeinsame Erlebnisse werden eure Bindung stärken.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Dir steht heute besonders der Sinn nach einer Portion Zärtlichkeit? Dann werde selbst aktiv und schaffe dafür die richtige Stimmung.

Freundschaft: Sei aufmerksam und zeige Interesse an den Bedürfnissen deiner Freunde. Kleine Gesten können große Wirkung haben.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Du solltest nicht verzagen, wenn bei dir in Sachen Liebe und Beziehung nicht alles glatt läuft. Auch ein steiniger Weg führt ans Ziel.

Freundschaft: Sei großzügig und unterstütze deine Freunde in schwierigen Zeiten. Deine Stärke und dein Optimismus können ihnen helfen.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Heute ist der perfekte Tag, um mit deinem Schatz einen schönen Ausflug zu machen. Wo wolltet ihr schon lange mal (wieder) hin?

Freundschaft: Nutze den Tag, um mit deinen Freunden schöne Erinnerungen zu schaffen. Gemeinsame Aktivitäten werden eure Freundschaft festigen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Heute bist du besonders als Rückendeckung für deinen Partner gefragt. In solchen Situationen zeigt sich, wer tatsächlich zusammenpasst.

Freundschaft: Zeige deinen Freunden, dass du für sie da bist und ihnen vertraust. Das stärkt eure Bindung.

