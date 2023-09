Horoskop für den Samstag, 16. September 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Was erwartet uns heute in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Samstag, 16.9.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Du solltest mit Blick auf die Suche nach der wahren Liebe die Hoffnung nicht aufgeben. Für jeden Menschen gibt es den passenden Partner auf dieser Welt.

Freundschaft: Nimm dir Zeit, um deinen Freunden zuzuhören und ihnen deine Unterstützung anzubieten. Deine Freundschaft ist ihnen wichtig.

Beruf: Sei selbstbewusst und stehe zu deinen Ideen im Job. Deine Kollegen werden deine Kreativität und dein Durchsetzungsvermögen schätzen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz mal wieder so richtig feiern zu gehen. Es gibt keinen wirklichen Anlass? Na und? Dann feiert eben das Leben.

Freundschaft: Sei geduldig und verständnisvoll mit deinen Freunden. Höre ihnen zu und stehe ihnen bei, wenn sie dich brauchen.

Beruf: Konzentriere dich auf deine Aufgaben und arbeite sorgfältig. Achte besonders auf Details, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: In der Partnerschaft herrscht momentan eine vergiftete Atmosphäre. Wenn diese Phase enden soll, musst du unbedingt das Gespräch suchen.

Freundschaft: Genieße die harmonischen und angenehmen Gespräche mit deinen Freunden heute in vollen Zügen.

Beruf: Nutze deine Kreativität, um neue Lösungswege zu finden und Herausforderungen im Job zu meistern. Deine Fähigkeiten werden heute besonders gefragt sein.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Heute sollte in Sachen Liebe mal gar nichts fest auf dem Programm stehen. Lasst euch Raum für kreative Spontanität.

Freundschaft: Sei geduldig und verständnisvoll mit deinen Freunden. Höre ihnen zu und stehe ihnen bei, wenn sie dich brauchen.

Beruf: Nutze den Tag, um deine beruflichen Ziele neu zu bewerten und anzupassen. Sei bereit, neue Wege zu gehen und dich weiterzuentwickeln.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Du hast erotische Wünsche und Hemmungen, diese gegenüber deinem Partner laut auszusprechen. Raus damit. Nur wer sich etwas wünscht, kann auch etwas erfüllt bekommen.

Freundschaft: Nutze den Tag, um mit deinen Freunden tiefgründige Gespräche zu führen. Zeige ihnen, dass du für sie da bist und ihr euch auf einer tieferen Ebene versteht.

Beruf: Sei geduldig und bleibe fokussiert auf deine beruflichen Ziele. Mit Ausdauer wirst du sie erreichen und Anerkennung erhalten.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Bei einem Flirt hast du zuletzt eine arge Pleite erlebt. Vielleicht solltest du mal deine Strategie in Frage stellen.

Freundschaft: Sei großzügig und teile deine Zeit und Energie mit deinen Freunden. Gemeinsame Erlebnisse werden eure Bindung stärken.

Beruf: Sei flexibel und offen für Veränderungen im Beruf. Neue Möglichkeiten könnten sich eröffnen, wenn du bereit bist, sie anzunehmen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Partner, Kinder, Haus, Boot... nicht bei allen verläuft die Planung in Sachen Liebe und Geld so nach Plan. Das ist auch gut so. Wer legt denn fest, was man wirklich braucht, um glücklich zu sein?

Freundschaft: Sei aufmerksam und zeige Interesse an den Bedürfnissen deiner Freunde. Kleine Gesten können große Wirkung haben.

Beruf: Achte heute besonders auf berufliche Gelegenheiten, die sich dir bieten könnten. Nutze deine Kreativität und dein Organisationstalent, um das Beste aus ihnen herauszuholen.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Du findest deinen Partner aktuell besonders attraktiv? Dann sag das gern oft und laut. Wer hört das nicht gern?

Freundschaft: Sei großzügig und unterstütze deine Freunde in schwierigen Zeiten. Deine Stärke und dein Optimismus können ihnen helfen.

Beruf: Sei fokussiert und arbeite hart, um berufliche Erfolge zu erzielen. Mit Ausdauer und Disziplin wirst du deine Ziele erreichen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Jede Menge Glücksgefühle verspricht dieses Liebes-Wochenende für dich. Nimm die positive Energie auf und gib sie an deine Liebsten weiter.

Freundschaft: Nutze den Tag, um mit deinen Freunden schöne Erinnerungen zu schaffen. Gemeinsame Aktivitäten werden eure Freundschaft festigen.

Beruf: Nutze deine Entschlossenheit und dein Engagement, um berufliche Herausforderungen anzunehmen. Du wirst erfolgreich sein, wenn du dich voll und ganz einsetzt.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Einige deiner Kommentare kommen in der Partnerschaft derzeit gar nicht gut an. Erst das Gehirn einschalten und dann sprechen.

Freundschaft: Zeige deinen Freunden, dass du für sie da bist und ihnen vertraust. Das stärkt eure Bindung.

Beruf: Gehe deine Aufgaben heute mit Sorgfalt an und achte auf Details. Deine Genauigkeit wird besonders geschätzt.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Eine schwere Entscheidung in Sachen Liebe steht dir bevor. Hast du auch wirklich gründlich darüber nachgedacht?

Freundschaft: Setze auf Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit in deinen Freundschaften. Das stärkt die Beziehungen und schafft Vertrauen.

Beruf: Nutze deine Kreativität und Innovationsfähigkeit, um im Job zu glänzen. Lasse dich von neuen Ideen inspirieren und setze sie um.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Ein langes Werben um die Liebe scheint jetzt endlich zum ersehnten Erfolg zu führen. Jetzt auf der Zielgeraden nur nicht nachlassen.

Freundschaft: Sei mutig und teile deine Träume und Pläne mit deinen Freunden. Sie werden dich unterstützen und dir helfen, deine Ziele zu erreichen.

Beruf: Vergiss die Arbeit für einen Moment und genieße das Wochenende. Du hast dir eine Pause verdient.

