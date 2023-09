Horoskop für den Samstag, 2. September 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Was erwartet uns heute in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Samstag, 2.9.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Eine anstehende Entscheidung in Sachen Liebe sorgt bei dir seit geraumer Zeit für Bauchschmerzen. Bring es hinter dich. Es wird nicht besser.

Freundschaft: Sei geduldig und verständnisvoll mit deinen Freunden. Höre ihnen zu und stehe ihnen bei, wenn sie dich brauchen.

Beruf: Vergiss die Arbeit für einen Moment und genieße das Wochenende. Du hast dir eine Pause verdient.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Du bist kontaktfreudig und charmant und trotzdem klappt es nicht mit der wahren Liebe? Mach dir keinen Stress. Der richtige Mensch wartet noch auf dich.

Freundschaft: Genieße die harmonischen und angenehmen Gespräche mit deinen Freunden heute in vollen Zügen.

Beruf: Sei selbstbewusst und stehe zu deinen Ideen im Job. Deine Kollegen werden deine Kreativität und dein Durchsetzungsvermögen schätzen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Du musst mit deinem Partner aktuell ganz besonders geduldig sein. Es ist gerade keine einfache Zeit für deinen Schatz.

Freundschaft: Sei geduldig und verständnisvoll mit deinen Freunden. Höre ihnen zu und stehe ihnen bei, wenn sie dich brauchen.

Beruf: Konzentriere dich auf deine Aufgaben und arbeite sorgfältig. Achte besonders auf Details, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Mut ist eine der wichtigsten Eigenschaften in der Liebe. Sich auf jemanden wirklich einzulassen, ist mutig und nicht selbstverständlich. Du darfst also auch ab und an mal stolz auf dich sein.

Freundschaft: Nutze den Tag, um mit deinen Freunden tiefgründige Gespräche zu führen. Zeige ihnen, dass du für sie da bist und ihr euch auf einer tieferen Ebene versteht.

Beruf: Nutze deine Kreativität, um neue Lösungswege zu finden und Herausforderungen im Job zu meistern. Deine Fähigkeiten werden heute besonders gefragt sein.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um es mit deinem Partner mal so richtig krachen zu lassen. Geht raus und feiert irgendwo mal ordentlich ab.

Freundschaft: Sei großzügig und teile deine Zeit und Energie mit deinen Freunden. Gemeinsame Erlebnisse werden eure Bindung stärken.

Beruf: Nutze den Tag, um deine beruflichen Ziele neu zu bewerten und anzupassen. Sei bereit, neue Wege zu gehen und dich weiterzuentwickeln.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du und dein Partner haben einen gemeinsamen Traum? Dann arbeitet weiter hartnäckig darauf zu. Das schweißt zusammen.

Freundschaft: Sei aufmerksam und zeige Interesse an den Bedürfnissen deiner Freunde. Kleine Gesten können große Wirkung haben.

Beruf: Sei geduldig und bleibe fokussiert auf deine beruflichen Ziele. Mit Ausdauer wirst du sie erreichen und Anerkennung erhalten.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Du bringst deinen Partner aktuell oft und gern zum Lachen. Großartig. Humor ist eine wundervolle Basis für eine stabile Beziehung.

Freundschaft: Sei großzügig und unterstütze deine Freunde in schwierigen Zeiten. Deine Stärke und dein Optimismus können ihnen helfen.

Beruf: Sei flexibel und offen für Veränderungen im Beruf. Neue Möglichkeiten könnten sich eröffnen, wenn du bereit bist, sie anzunehmen.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Dir fällt es aktuell sehr schwer, mit deinem Partner und seinem Lebenstempo Schritt zu halten. Bitte darum, etwas langsamer zu machen.

Freundschaft: Nutze den Tag, um mit deinen Freunden schöne Erinnerungen zu schaffen. Gemeinsame Aktivitäten werden eure Freundschaft festigen.

Beruf: Achte heute besonders auf berufliche Gelegenheiten, die sich dir bieten könnten. Nutze deine Kreativität und dein Organisationstalent, um das Beste aus ihnen herauszuholen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Du hast mit deiner Partnerschaft offensichtlich das Traumlos gezogen. Sprich das ruhig öfter mal laut aus. Wer hört solche Worte nicht gern?

Freundschaft: Zeige deinen Freunden, dass du für sie da bist und ihnen vertraust. Das stärkt eure Bindung.

Beruf: Sei fokussiert und arbeite hart, um berufliche Erfolge zu erzielen. Mit Ausdauer und Disziplin wirst du deine Ziele erreichen.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: In Sachen Liebe hat sich gerade eine Tür für dich für immer geschlossen. Keine Panik. Die nächste Tür öffnet sich bestimmt ganz bald.

Freundschaft: Setze auf Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit in deinen Freundschaften. Das stärkt die Beziehungen und schafft Vertrauen.

Beruf: Nutze deine Entschlossenheit und dein Engagement, um berufliche Herausforderungen anzunehmen. Du wirst erfolgreich sein, wenn du dich voll und ganz einsetzt.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Dein Perfektionismus wird dich in der Partnerschaft schnell an deine Grenzen bringen. Denn: Es wird nicht immer alles gelingen. Entspann dich also.

Freundschaft: Sei mutig und teile deine Träume und Pläne mit deinen Freunden. Sie werden dich unterstützen und dir helfen, deine Ziele zu erreichen.

Beruf: Gehe deine Aufgaben heute mit Sorgfalt an und achte auf Details. Deine Genauigkeit wird besonders geschätzt.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Partner in alten Erinnerungen zu schwelgen. Kramt die alten Fotos raus und macht es euch auf dem Sofa gemütlich.

Freundschaft: Nimm dir Zeit, um deinen Freunden zuzuhören und ihnen deine Unterstützung anzubieten. Deine Freundschaft ist ihnen wichtig.

Beruf: Nutze deine Kreativität und Innovationsfähigkeit, um im Job zu glänzen. Lasse dich von neuen Ideen inspirieren und setze sie um.

