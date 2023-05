Horoskop für den Montag, 29. Mai 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Neue Woche - neues Glück? Was erwartet uns heute in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Montag, 29.5.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Dir steht heute besonders der Sinn nach ein bisschen Zärtlichkeit. Dann warte nicht darauf, sondern ergreife die Initiative.

Freundschaft: Du kannst heute neue Freundschaften schließen oder alte Freundschaften wieder aufleben lassen. Sei offen und freundlich zu anderen Menschen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Du findest, dass dein Partner einzigartig ist? Dann sag es gern öfter. Wer hört das nicht gern?

Freundschaft: Du hast heute die Chance, dir wichtige Freundschaften vertiefen, indem du deine Freunde besser kennenlernst und mehr Zeit mit ihnen verbringst.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: In deiner Beziehung läuft es aktuell wie am Schnürchen. Jetzt aber bitte nicht den Faden verlieren.

Freundschaft: Du kannst heute neue Freundschaften schließen oder alte Freundschaften wiederbeleben. Sei außerdem bereit, deine Freunde zu unterstützen und zu ermutigen, wenn sie deine Hilfe benötigen.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: In Sachen Liebe solltest du dich mehr in dein Gegenüber reinversetzen. Sonst landest du ganz schnell auf dem Abstellgleis.

Freundschaft: Freunde können dir heute eine wichtige Stütze sein. Zögere nicht und bitte um Hilfe.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Wichtige Entscheidungen stehen in der Beziehung an. Geh voran und sag, was du möchtest.

Freundschaft: Du hast das Gefühl, dein Freundeskreis ist etwas zu groß? Dann schau, wer dir wirklich wichtig ist.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Auch in der Liebe gibt es komplexe Probleme. Du hast aktuell eins davon vor dir. Aber keine Bange: Die Lösung ist einfacher, als du denkst.

Freundschaft: Freunde können dir heute wichtige Ratschläge geben.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Partner gemeinsam Sport zu treiben. Wie wäre es mit Bewegung an der frischen Luft?

Freundschaft: Freunde brauchen heute deine Unterstützung. Nimm dir die Zeit und hilf mit Rat und Tat.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Entschlossenheit ist heute in Sachen Liebe gefragt. Wenn du eine Chance erkennst, ergreife sie.

Freundschaft: Mit deinen Freunden darfst du heute einfach mal nur Spaß haben. Es muss nicht immer um Probleme gehen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Du wartest auf eine wichtige Nachricht in Liebesdingen. Suche etwas Ablenkung, dann vergeht die Zeit schneller.

Freundschaft: Freunde können dir heute wichtige Ratschläge geben.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Dein Partner findet, du könntest dich aktuell etwas mehr um ihn bemühen. Hast du das etwas vernachlässigt?

Freundschaft: Du vermisst einen alten Freund, von dem du schon lange nichts mehr gehört hast? Dann ruf ihn doch einfach an.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Für dich soll es rote Rosen regnen... An manchen Tagen passiert einfach alles, was man sich wünscht.

Freundschaft: Freunde können dir heute wichtige Impulse geben.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: In Sachen Liebe ist aktuell etwas ins Rutschen geraten. Stoppe es, bevor es zur Lawine wird.

Freundschaft: Du wirst heute von deinen Freunden unterstützt und ermutigt. Zögere nicht, ihnen von deinen Plänen und Ambitionen zu erzählen, denn sie werden dir helfen, deine Ziele zu erreichen.

Jungfrau, Waage & Co. - Die Sternzeichen im Überblick

Hier gibt es Informationen über alle Sternzeichen und deren Eigenschaften: