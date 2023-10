Horoskop für den Montag, 16. Oktober 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Neue Woche - neues Glück? Was erwartet uns heute in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Montag, 16.10.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Du solltest bei deinem Partner aktuell nicht zu kleinlich sein. Wer das Haar in der Suppe sucht, wird auch eins finden.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Gesellschaft und deine positive Energie. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße das Zusammensein.

Beruf: Deine harte Arbeit wird endlich belohnt. Nutze die positive Energie, um deine beruflichen Ziele zu erreichen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: In der Liebe steht demnächst ein Jubiläum an. Bist du darauf auch wirklich vorbereitet und hast an alles gedacht?

Freundschaft: Neue Freundschaften könnten sich entwickeln. Sei offen für neue Menschen und genieße die Vielfalt, die sie in dein Leben bringen können.

Beruf: Du könntest heute eine Beförderung oder Anerkennung erhalten. Deine harte Arbeit wird endlich gewürdigt.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Dein Partner macht dich aktuell wahnsinnig - aber im positiven Sinne. Eure Beziehung gibt euch derzeit jede Menge Energie und Rückenwind.

Freundschaft: Deine Freunde stehen dir bedingungslos zur Seite. Zeige ihnen deine Dankbarkeit und schätze ihre Anwesenheit.

Beruf: Neue berufliche Möglichkeiten könnten sich eröffnen. Sei aufmerksam und nutze deine Fähigkeiten, um dich weiterzuentwickeln.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: In der Liebe hast du jüngst eine heftige Niederlage einstecken müssen. Aber so schnell wirfst du doch die Flinte nicht ins Korn, oder?

Freundschaft: Dein Freundeskreis ist eine Quelle der Inspiration. Lasse dich von ihren Ideen und Geschichten inspirieren und genieße die gemeinsame Zeit.

Beruf: Achte auf deine Arbeitsmoral und sei diszipliniert. Mit Fleiß und Ausdauer wirst du deine beruflichen Ziele erreichen.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Du hast das Gefühl, dein Partner ist für dich wie ein Sechser im Lotto? Dann sag und zeig das gern deutlicher.

Freundschaft: Deine Freunde sind dein Rückhalt. Zeige ihnen deine Dankbarkeit und nutze sie nicht aus.

Beruf: Du könntest heute eine Beförderung oder Anerkennung erhalten. Deine harte Arbeit wird endlich gewürdigt.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Ein paar Eifersüchteleien haben für trübe Tage in der Beziehung gesorgt. Vielleicht kann ein offenes Gespräch die Regenwolken am Himmel vertreiben?

Freundschaft: Deine Freunde stehen hinter dir und unterstützen dich in allen Lebenslagen. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße ihre Gesellschaft.

Beruf: Konzentriere dich auf deine Aufgaben und halte dich an deine Pläne. Mit Fleiß und Disziplin wirst du beruflich erfolgreich sein.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Bei dir liegt aktuell Liebe in der Luft? Dann atme ganz tief ein und genieße jede Sekunde des Tages.

Freundschaft: Dein Freundeskreis ist eine Quelle der Inspiration. Lasse dich von ihren Ideen und Geschichten anstecken und genieße die gemeinsame Zeit.

Beruf: Eine neue berufliche Chance könnte sich ergeben. Sei offen für Veränderungen und nutze die Gelegenheit, um dich weiterzuentwickeln.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: In deinem Umfeld gibt es Gerede über dich und dein Liebesleben. Du solltest dich nicht dazu äußern, das macht es für andere nur noch interessanter.

Freundschaft: Deine Freunde sind in schwierigen Zeiten an deiner Seite. Vertraue auf ihre Unterstützung und teile deine Sorgen mit ihnen.

Beruf: Kreative Lösungen im Job sind gefragt. Sei offen für neue Ansätze und lasse dich von neuen Ideen inspirieren.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um deinen Schatz mit einem kleinen Geschenk zu überraschen. Denke gut nach, worüber er sich besonders freut.

Freundschaft: Heute könntest du neue Freundschaften knüpfen. Sei offen für neue Menschen und lerne sie kennen.

Beruf: Eine neue berufliche Chance könnte sich heute ergeben. Sei offen für Veränderungen und nutze die Gelegenheit, um dich weiterzuentwickeln.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Du und dein Partner seid schon wieder reif für den Urlaub? Dann plant doch schon mal, wohin es als Nächstes gehen soll und schwelgt in Vorfreude.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Gesellschaft und deine positive Energie. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße das Zusammensein.

Beruf: Du hast heute die Möglichkeit, dich in deinem Job zu beweisen. Zeige deine Fähigkeiten und sei bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Die Liebe gibt es dir derzeit ein paar Rätsel auf. Liebst du es nicht, zu knobeln und ein paar Geheimnisse zu knacken?

Freundschaft: Deine Freunde schenken dir viel Aufmerksamkeit und Zuneigung. Zeige ihnen deine Dankbarkeit und sei für sie da, wenn sie dich brauchen.

Beruf: Sei heute im Job vorsichtig mit dem, was du sagst. Nicht jeder meint es wirklich gut mit dir.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Deinem Partner fehlen momentan Zweisamkeit und Nähe. Warum kannst oder willst du diese deinem Schatz nicht geben?

Freundschaft: Verbringe Zeit mit deinen Freunden und genieße ihre Gesellschaft. Gemeinsame Aktivitäten werden eure Bindung stärken.

Beruf: Halte dich an deine Pläne und Ziele. Mit Ausdauer und Entschlossenheit wirst du beruflich erfolgreich sein.

