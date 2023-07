Horoskop für Mittwoch, 19. Juli 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Was erwartet uns in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Mittwoch, 19.7.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Du hast deinen Partner durch ein paar unnötige Bemerkungen verletzt. Sieh zu, wie du das wieder geradebiegst.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du darauf achten, nicht zu emotional zu reagieren.

Beruf: In deiner beruflichen Laufbahn könnten sich heute unerwartete Chancen ergeben. Sei bereit, neue Wege zu gehen und nutze dein Netzwerk, um voranzukommen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um eine aufregende Bekanntschaft zu machen. Diese hat sogar das Potenzial, dein Leben für immer zu verändern.

Freundschaft: Eine alte Freundschaft könnte heute wieder in dein Leben treten. Sei offen für eine Versöhnung.

Beruf: Du könntest heute mit einigen unerwarteten Herausforderungen konfrontiert werden. Bleibe flexibel und denke schnell, um erfolgreich zu sein.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Du solltest in deiner Beziehung nicht ständig das Haar in der Suppe suchen. Diese Kleinlichkeit kommt nicht allzu gut an.

Freundschaft: Heute hast du das Bedürfnis, dich von einer Freundschaft zu lösen, die dir nicht guttut. Sei ehrlich und kommuniziere deine Gefühle, um unnötigen Konflikten vorzubeugen.

Beruf: Heute könnten sich neue Karrieremöglichkeiten ergeben. Sei aufmerksam und nutze diese Chancen.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du willst mit deinem Schatz mal wieder richtig abfeiern? Dann guck doch mal, ob irgendwo ein geeignetes Konzert oder so stattfindet.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute ein Problem haben, dem er sich nicht alleine stellen kann. Biete deine Unterstützung an und zeige ihm, dass er auf dich zählen kann.

Beruf: Konzentriere dich auf deine Stärken und baue deine Fähigkeiten aus.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Bei dir hat es gerade in Sachen Liebe so richtig gescheppert? Dann genieße diese großartige Zeit der Verliebtheit.

Freundschaft: Eine alte Freundschaft könnte heute wieder in dein Leben treten. Sei offen für eine Versöhnung.

Beruf: Im Beruf solltest du heute deine Führungsqualitäten unter Beweis stellen und Verantwortung übernehmen. Sei mutig und entschlossen in deinen Entscheidungen.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Deine Beziehung kostet dich derzeit viel Kraft. Das ist in Ordnung, wenn dieser Zeitraum nicht zu lang ist. Grundsätzlich sollte eine Partnerschaft vor allem eine Kraftquelle für beide sein.

Freundschaft: Ein Freund könnte dich um Rat bitten, sei ehrlich und unterstützend.

Beruf: Im Beruf kannst du heute deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Kommunikation unter Beweis stellen. Arbeite eng mit deinen Kollegen zusammen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Ein wichtiges Ereignis in Sachen Liebe steht demnächst an. Bist du/seid ihr auch wirklich gut darauf vorbereitet?

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du darauf achten, dass du dich nicht zu sehr von deinen Emotionen leiten lassen.

Beruf: Im Beruf kannst du heute deine Anpassungsfähigkeit und Flexibilität unter Beweis stellen. Sei bereit, um auf unerwartete Herausforderungen zu reagieren.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: In deiner Beziehung hat es ordentlich gekracht. Das muss aber nicht das Ende sein. Noch ist eine Rettung möglich.

Freundschaft: In der Freundschaft bist du immer für alle da. Du solltest darauf achten, dass dies deine Freunde nicht als selbstverständlich betrachten.

Beruf: Im Beruf solltest du heute deine Kreativität und Originalität nutzen, um innovative Lösungen zu finden. Sei mutig und denke außerhalb des üblichen Rasters.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz gemeinsam den Kochlöffel zu schwingen. Denn: Liebe geht durch den Magen.

Freundschaft: Du solltest darauf achten, dass du nicht zu oberflächlich bist. Das könnte dich so manche Freundschaft kosten.

Beruf: Im Beruf solltest du heute auf deine Intuition hören und deinem Herzen folgen. Vertraue darauf, dass du die richtigen Entscheidungen treffen wirst.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Für Single-Schützen stehen die Sterne günstig, diesen Zustand zu beenden. Öffne dafür dein Herz und deine Augen.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du darauf achten, dass du deine eigenen Bedürfnisse nicht über die deiner Freunde stellst. Es ist immer ein Geben und Nehmen.

Beruf: Konzentriere dich auf deine Ziele. Überprüfe außerdem deine Finanzen und achte auf mögliche Sparmaßnahmen.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Nach einem Flirt bleibt irgendwie ein bitterer Nachgeschmack zurück. Das scheint wohl doch nicht die richtige Wahl zu sein.

Freundschaft: Du bist aktuell beliebt im Freundeskreis. Liegt das vielleicht an deinem ruhigen und ausgeglichenen Wesen?

Beruf: Im Beruf gibt es aktuell weder Höhen noch Tiefen. Das ist okay. Auch der Alltag kann seine Reize haben.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Du bist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Dann genieß die schöne Zeit und stecke mit deiner positiven Energie andere an.

Freundschaft: Ein Freund könnte dich heute um Rat fragen, sei ehrlich und unterstützend.

Beruf: Dies ist ein guter Tag, um deine Karriere voranzutreiben. Sei ambitioniert und arbeite hart, um deine Ziele zu erreichen.

Jungfrau, Waage & Co. - Die Sternzeichen im Überblick

Hier gibt es Informationen über alle Sternzeichen und deren Eigenschaften: