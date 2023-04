Horoskop für Mittwoch, 12. April 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Was erwartet uns in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Mittwoch, 12.4.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Um jemanden Neues kennenzulernen, reicht es oft aus, im Alltag aufmerksam zu sein.

Freundschaft: Ein Freund könnte dich heute um Rat fragen, sei ehrlich und unterstützend.

Beruf: Dies ist ein guter Tag, um deine Karriere voranzutreiben. Sei ambitioniert und arbeite hart, um deine Ziele zu erreichen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Es gibt es gute Neuigkeiten in Liebes-Dingen. Hat da jemand Ja gesagt oder hast du jemanden Aufregendes kennengelernt?

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du darauf achten, nicht zu emotional zu reagieren.

Beruf: Heute solltest du nach neuen Karrieremöglichkeiten Ausschau halten. Nutze dein Netzwerk, um neue Chancen zu finden.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Sieh zu, dass du möglichst schnell Ordnung in dein Beziehungschaos bekommst. Da geht es aktuell drunter und drüber .

Freundschaft: Eine Freundschaft, die in letzter Zeit vernachlässigt wurde, könnte heute wieder aufleben. Nimm dir Zeit für deine Freunde und zeige ihnen, wie wichtig sie für dich sind.

Beruf: Du könntest heute mit einigen unerwarteten Herausforderungen konfrontiert werden. Bleibe flexibel und denke schnell, um erfolgreich zu sein.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Lustvolle Stunden erwarten dich heute. Womit du das nur verdient hast...

Freundschaft: Heute hast du das Bedürfnis, dich von einer Freundschaft zu lösen, die dir nicht guttut. Sei ehrlich und kommuniziere deine Gefühle, um unnötigen Konflikten vorzubeugen.

Beruf: Heute könnten sich neue Karrieremöglichkeiten ergeben. Sei aufmerksam und nutze diese Chancen.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: In Sachen Liebe ist aktuell nicht viel los bei dir? Nicht unterkriegen lassen. Die Sonne scheint bald auch wieder für dich.

Freundschaft: Ein Freund könnte heute ein Problem haben, dem er sich nicht alleine stellen kann. Biete deine Unterstützung an und zeige ihm, dass er auf dich zählen kann.

Beruf: Konzentriere dich auf deine Stärken und baue deine Fähigkeiten aus.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Wenn du heute nicht aufpasst, geht in Sachen Liebe viel kaputt. Überlege dir jedes Wort genau, bevor du es aussprichst.

Freundschaft: Eine alte Freundschaft könnte heute wieder in dein Leben treten. Sei offen für eine Versöhnung.

Beruf: Im Beruf solltest du heute deine Führungsqualitäten unter Beweis stellen und Verantwortung übernehmen. Sei mutig und entschlossen in deinen Entscheidungen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn mal kein Fest ansteht, dann feiere mit deinem Partner trotzdem jeden Tag, an dem ihr zusammen glücklich seid.

Freundschaft: Ein Freund könnte dich um Rat bitten, sei ehrlich und unterstützend.

Beruf: Im Beruf kannst du heute deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Kommunikation unter Beweis stellen. Arbeite eng mit deinen Kollegen zusammen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Etwas bremst dich in deiner Beziehung aus. Was oder wer ist es? Versuche es in einem offenen Gespräch herauszufinden.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du darauf achten, dass du dich nicht zu sehr von deinen Emotionen leiten lassen.

Beruf: Im Beruf kannst du heute deine Anpassungsfähigkeit und Flexibilität unter Beweis stellen. Sei bereit, um auf unerwartete Herausforderungen zu reagieren.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Auch wenn es weh tut. An manchen Tagen müssen schmerzhafte Entscheidungen getroffen und verkündet werden. Heute ist wohl so ein Tag.

Freundschaft: In der Freundschaft bist du immer für alle da. Du solltest darauf achten, dass dies deine Freunde nicht als selbstverständlich betrachten.

Beruf: Im Beruf solltest du heute deine Kreativität und Originalität nutzen, um innovative Lösungen zu finden. Sei mutig und denke außerhalb des üblichen Rasters.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Es läuft für dich in Sachen Liebe. Genießt eure gemeinsame Zeit. Wer weiß, was morgen ist.

Freundschaft: Du solltest darauf achten, dass du nicht zu oberflächlich bist. Das könnte dich so manche Freundschaft kosten.

Beruf: Im Beruf solltest du heute auf deine Intuition hören und deinem Herzen folgen. Vertraue darauf, dass du die richtigen Entscheidungen treffen wirst.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Ohne Rücksicht auf Verluste solltest du nie agieren, erst recht nicht in einer Beziehung. Überlege, ob du irgendwo zu weit gegangen bist.

Freundschaft: In der Freundschaft solltest du darauf achten, dass du deine eigenen Bedürfnisse nicht über die deiner Freunde stellst. Es ist immer ein Geben und Nehmen.

Beruf: Konzentriere dich auf deine Ziele. Überprüfe außerdem deine Finanzen und achte auf mögliche Sparmaßnahmen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Auch wenn gerade Ostern war, ist heute ein schöner Tag, um deinen Schatz mit einer Überraschung zu verwöhnen.

Freundschaft: Du bist aktuell beliebt im Freundeskreis. Liegt das vielleicht an deinem ruhigen, ausgleichendem Wesen?

Beruf: Im Beruf gibt es aktuell weder Höhen noch Tiefen. Das ist ok. Auch der Alltag kein seine Reize haben.

