Tageshoroskop für den Freitag, 13. Oktober 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Heute ist Freitag, der 13. Was erwartet uns heute in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft an diesem ganz besonderen Datum? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Freitag, 13.10.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Besser als aktuell kann es mit deinem Liebesleben gar nicht laufen. Das ist nicht selbstverständlich und du solltest alles dafür tun, dass es so bleibt.

Freundschaft: Zeige deinen Freunden, dass du für sie da bist und ihnen vertraust. Das stärkt eure Bindung.

Beruf: Setze auf Teamarbeit und gemeinsames Arbeiten, um berufliche Ziele zu erreichen. Zusammen seid ihr stark.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Geld, Vermögen, Reichtum - der wahren Liebe sind solche Besitztümer egal. Du kannst dich also entspannen, wenn dein Kontostand keine wirklich großen Zahlen anzeigt.

Freundschaft: Nutze deine kommunikativen Fähigkeiten, um Konflikte unter Freunden zu lösen und Harmonie wiederherzustellen.

Beruf: Sei organisiert und strukturiert, um berufliche Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Du hast alles im Griff.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Beim letzten Streit in der Beziehung sind deine Gefühle mit dir durchgegangen. Das sollte nicht so oft passieren. Schau, wie du ruhiger wirst, auch in angespannten Situationen.

Freundschaft: Zeige deinen Freunden, wie wichtig sie dir sind, und nimm dir Zeit für gemeinsame Unternehmungen.

Beruf: Zeige deine Führungsqualitäten und übernehme Verantwortung für wichtige Projekte. Du wirst erfolgreich sein.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Mit deiner diplomatischen Art kannst du heute in der Partnerschaft eine große Hilfe sein. Es gibt Situationen, da finden die unmittelbar Beteiligten allein keinen Ausweg. Das ist deine Stunde.

Freundschaft: Sei ein unterstützender Freund und stehe deinen Liebsten bei, wenn sie dich brauchen.

Beruf: Setze klare Grenzen und lerne, Nein zu sagen, um dich vor Überlastung zu schützen. Deine Gesundheit steht an erster Stelle.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Du könntest deinen Partner aktuell ohne Rückfahrkarte auf den Mond schießen. Aber, sei ehrlich. Nach zwei Tagen hättest du Sehnsucht, oder?

Freundschaft: Sei offen für neue Freundschaften und lerne Menschen kennen, die deine Interessen teilen und dich inspirieren.

Beruf: Sei offen für neue berufliche Kontakte und knüpfe wichtige Netzwerke. Das wird dir berufliche Chancen eröffnen.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du solltest die Sache mit der Liebe nicht so pessimistisch angehen. Es gibt sicher für jeden Menschen auf dieser Erde den passenden Partner, auch für dich.

Freundschaft: Finde eine Balance zwischen deiner Unabhängigkeit und dem Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Du brauchst beides.

Beruf: Bleibe fokussiert und setze klare Ziele, um berufliche Erfolge zu erzielen. Deine Ausdauer wird sich auszahlen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Du bringst deinen Partner aktuell oft und gern zum Lachen. Das ist super. Humor ist eine gute Basis für eine feste Beziehung.

Freundschaft: Zeige deine Loyalität und Unterstützung für deine Freunde. Sie werden es zu schätzen wissen.

Beruf: Sei mutig und setze neue Ideen und Projekte in die Tat um. Deine Entschlossenheit wird dich zum Erfolg führen.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Dein neuer Flirt entpuppt sich als echter Knaller. Sei aber mit dem nächsten Schritt trotzdem nicht überhastet.

Freundschaft: Nutze deine positive Ausstrahlung, um andere zu motivieren und zu inspirieren. Du bist ein wahrer Freund.

Beruf: Nutze deine Kreativität und Intuition, um innovative Lösungen für berufliche Herausforderungen zu finden.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Ist die Liebe der wirkliche Sinn des Lebens. Viele Menschen denken das. Du auch? Dann zeig deinem Partner heute, was er für dich bedeutet.

Freundschaft: Vertiefe deine Freundschaften, indem du dich für die Interessen und Bedürfnisse deiner Freunde interessierst.

Beruf: Sei kreativ und finde innovative Lösungen für berufliche Herausforderungen. Dein Einfallsreichtum wird geschätzt.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: In Sachen Liebe fühlst du dich aktuell ein wenig ausgenutzt? Dazu gehören immer zwei. Lass das doch einfach nicht mit dir machen...

Freundschaft: Sei ein Vermittler in Konflikten unter Freunden und bringe Harmonie zurück in den Freundeskreis.

Beruf: Setze klare Ziele und arbeite hart, um berufliche Erfolge zu erzielen. Deine Ausdauer wird sich auszahlen.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Du solltest mit deinem Liebesleben einen neuen Kurs einschlagen. Also: leinen los und immer den Horizont im Blick behalten.

Freundschaft: Sei geduldig und verständnisvoll mit deinen Freunden. Jeder hat mal schlechte Tage.

Beruf: Sei kreativ und denke außerhalb der Box, um berufliche Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Du hast die Lösung.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Es passt gerade irgendwie nicht mit der Liebe und dir? Dann entspann dich und gönn dir eine kleine Auszeit, um zu ergründen, was und wen du wirklich willst.

Freundschaft: Sei großzügig und unterstütze deine Freunde in ihren Vorhaben. Gemeinsam könnt ihr Großes erreichen.

Beruf: Sei ehrgeizig und setze dir hohe Ziele. Mit deinem Engagement und deiner Entschlossenheit wirst du sie erreichen.

