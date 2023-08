Horoskop für den Donnerstag, 3. August 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf Was erwartet uns in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop und Hintergründe zu den Sternzeichen gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Donnerstag, 3.8.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Eine gewisse Müdigkeit in der Partnerschaft macht sich breit. Vielleicht brauchst du mal ne kleine Auszeit, um neue Energie zu tanken?

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um alte Freundschaften zu pflegen und neue Freundschaften zu knüpfen. Eine spontane Einladung kann zu einem unvergesslichen Abend führen.

Beruf: Du bist motiviert und bereit, dich neuen Herausforderungen zu stellen. Nutze deine Energie und setze deine Ideen um.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Deine Unordnung stößt bei deinem Partner auf wenig Gegenliebe. Gib dir einen Ruck und bringe mehr Struktur in dein Leben.

Freundschaft: Eine Freundschaft kann heute auf die Probe gestellt werden. Versuche, die Perspektive des anderen zu verstehen und sei offen für Kompromisse.

Beruf: Deine Kreativität und deine Ideen sind gefragt. Nutze deine Fähigkeiten, um neue Projekte voranzutreiben.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Du solltest in deiner Beziehung nicht das Haar in der Suppe suchen. Konzentriere dich auf die positiven Dinge. Wer ist schon rundherum perfekt?

Freundschaft: Du hast Lust auf ein Konzert oder ein anderes Kultur-Event. Dann wirf die Idee in die Runde. Du wirst sehen, dass du nicht allein gehen wirst.

Beruf: Deine Kommunikationsfähigkeiten sind heute besonders gefragt. Es gibt es verfahrene Situation, de nur du retten kannst.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du bist deinem Partner immer noch eine Erklärung schuldig. Warum zögerst du so lange? Raus mit der Sprache!

Freundschaft: Du hast mit einigen Freunden einen großen Traum? Dann ist heute ein guter Tag, um an diesem zu arbeiten.

Beruf: Ist deine Arbeit mehr wert, als du aktuell dafür bekommst? Dann sprich das mal selbstbewusst an.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Partner mal so richtig schick auszugehen. Wie wäre es mit dem Besuch eines guten Restaurants?

Freundschaft: Ein Freund kann dir heute eine neue Perspektive auf eine Herausforderung geben, mit der du konfrontiert bist. Sei offen für deine Ideen und höre auf seine Ratschläge.

Beruf: Du kannst heute auf Arbeit produktiver sein als üblich. Nutze diese Gelegenheit, um wichtige Projekte abzuschließen und Fortschritte zu erzielen.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du fühlst dich in der Partnerschaft missverstanden. Vielleicht drückst du dich nicht richtig aus und musst mal Gedanken und Wörter neu sortieren?

Freundschaft: Du hast heute die Möglichkeit, neue Freundschaften zu knüpfen und dich mit Menschen zu vernetzen, die ähnliche Interessen haben.

Beruf: Heute gibt es im Job unerwartete Wendungen. Sei aufmerksam und offen für Veränderungen, die sich ergeben können.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: In Sachen Liebe bist du aktuell ein echter Überflieger. Genieße diese Momente der Schwerelosigkeit und gib die positive Energie an dein Umfeld weiter.

Freundschaft: Ein enger Freund bietet dir heute Hilfe an, wenn du sie am dringendsten benötigst. Schätze seine Anwesenheit und danke für seine Unterstützung.

Beruf: Du triffst heute auf unerwartete Schwierigkeiten im Job. Sei geduldig und konzentriert, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Heute könntest du eine aufregende Bekanntschaft machen. Bist du auf der Suche nach einem festen Partner oder einem Abenteuer? Spiele von Anfang an mit offenen Karten.

Freundschaft: Sei offen für neue Freundschaften und gehe auf Menschen zu, die du interessant findest.

Beruf: Konzentriere dich heute darauf, deine Arbeit gründlich und sorgfältig zu erledigen. Versuche, keine Fehler zu machen und achte auf Details.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um deinen Partner mit einem kleinen Geschenk zu überraschen. Sag ihm, wie wichtig er für dich ist.

Freundschaft: Wenn du dich zurückgezogen hast, ist heute ein guter Tag, um wieder auf deine Freunde zuzugehen.

Beruf: Nutze heute deine Kreativität und gehe neue Wege. Sei mutig und probiere auch mal eine ungewöhnliche Idee aus.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Du wartest sehnlichst auf eine Nachricht in Sachen Liebe. Bleib geduldig und wenn sie weiter auf sich warten lässt, dann werde selbst aktiv.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Gesellschaft und dein aufgeschlossenes Wesen. Gehe heute auf sie zu und verbringe Zeit mit ihnen.

Beruf: Heute ist ein guter Tag, um dich auf deine Karriereziele zu konzentrieren. Überlege, was du erreichen möchtest und nimm das Heft in die Hand.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Ohne Fleiß, kein Preis. Was im restlichen Liebe richtig ist, kann in der Liebe nicht falsch sein. Also streng dich mal richtig an.

Freundschaft: Verbringe heute Zeit mit Freunden und pflege deine Beziehungen. Teile deine Gedanken und höre zu, was deine Freunde zu sagen haben.

Beruf: Heute könnte es zu Missverständnissen im Arbeitsumfeld kommen. Achte darauf, dass du dich klar und deutlich ausdrückst.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: In der Beziehung steht demnächst ein Grund zum Feiern an? Dann plant eine richtig schöne Party und freut euch drauf. Denn: Vorfreude ist die schönste Freude.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine großzügige Art und deine Energie. Sei heute besonders aufmerksam und zeige, dass du für sie da bist.

Beruf: Heute könnten neue berufliche Chancen auf dich zukommen. Nutze diese Gelegenheiten und sei mutig, um neue Wege zu gehen.

