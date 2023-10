Horoskop für den Dienstag, 3. Oktober 2023? Das Tageshoroskop für den jeweils aktuellen Tag findet ihr auf unserer Millionen Menschen in Deutschland schauen Tag für Tag, was die Sterne so für ihr Leben bereithalten. Was sagt das? Das Tageshoroskop für den jeweils aktuellen Tag findet ihr auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Dienstag, 3.10.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Besonders heute, am Tag der Einheit, solltet auch ihr in der Partnerschaft eine Einheit sein. Seit heute und in alle Ewigkeit ein Herz und eine Seele.

Freundschaft: Deine Freunde sind in schwierigen Zeiten an deiner Seite. Vertraue auf ihre Unterstützung und teile deine Sorgen mit ihnen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Du trauerst in Sachen Liebe einer verpassten Möglichkeit hinterher. Schließ das Kapitel endlich ab und konzentriere dich auf neue lohnenswerte Ziele.

Freundschaft: Heute könntest du neue Freundschaften knüpfen. Sei offen für neue Menschen und lerne sie kennen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz einen kleinen Ausflug zu machen. Wo wolltet ihr schon lange mal hin?

Freundschaft: Deine Freunde stehen hinter dir und unterstützen dich in allen Lebenslagen. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße ihre Gesellschaft.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Spannend könnte sich heute dein Liebesleben entwickeln. Welche Überraschungen hält der Feiertag für dich bereit?

Freundschaft: Deine Freunde sind dein Rückhalt, vor allem in ausweglosen Situationen. Aber schau, dass du dieses Vertrauensverhältnis nicht ausnutzt.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Die Liebe nimmt in deinem Leben gerade (mal wieder) eine kleine Auszeit. Überlege intensiv, wie du sie zu einem Dauergast machen kannst.

Freundschaft: Deine Freunde sind dein Rückhalt und unterstützen dich bedingungslos. Zeige ihnen deine Dankbarkeit und schätze ihre Anwesenheit.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du bringst deinen Partner aktuell gern und oft zum Lachen. Das ist gut, Denn: Humor ist eine gute Basis für eine feste und lange Beziehung.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Gesellschaft und deine positive Energie. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße das Zusammensein.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Du bist wegen eines Ereignisses in der Beziehung eingeschnappt. Mal ehrlich! Was bringt dir dieser Liebes-Streik?

Freundschaft: Neue Freundschaften könnten sich entwickeln. Sei offen für neue Menschen und genieße die Vielfalt, die sie in dein Leben bringen können.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Dir steht wieder mal der Sinn nach einem romantischen Abend? Dann beginnt diesen doch mit einem Liebesfilm.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Gesellschaft und deine positive Energie. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße das Zusammensein.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Du solltest nicht bei jeder Kleinigkeit das Große und Ganze in Liebesdingen infrage stellen. So zieht niemals Ruhe in die Beziehung ein.

Freundschaft: Verbringe Zeit mit deinen Freunden und genieße ihre Gesellschaft. Gemeinsame Aktivitäten werden eure Bindung stärken.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Auch in Sachen Liebe macht Übung den Meister. Und du hast hier noch eine Menge zu lernen.

Freundschaft: Deine Freunde haben heute gute Ratschläge für dich. Höre auf ihre Meinung und lass dich von ihrer Erfahrung inspirieren.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Wenn du in Sachen Liebe eine freche Lippe riskierst, musst du auch auf das entsprechende Echo gefasst sein.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Gesellschaft und deine positive Energie. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße das Zusammensein.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: In Sachen Liebe geht es bei dir aktuell etwas frostig zu. Ändere etwas. Noch stehen die Thermometer eher auf Wohlfühltemperatur.

Freundschaft: Deine Freunde schenken dir viel Aufmerksamkeit und Zuneigung. Zeige ihnen deine Dankbarkeit und sei für sie da, wenn sie dich brauchen.

Jungfrau, Waage & Co. - Die Sternzeichen im Überblick

Hier gibt es Informationen über alle Sternzeichen und deren Eigenschaften: