Das Horoskop für Sonntag, 27.8.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Du findest deinen Partner momentan besonders anziehend. Sag und zeig das gern einmal mehr. Wer hört und fühlt das nicht gern?

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Kreativität und deinen einzigartigen Blick auf die Welt. Teile deine Ideen mit ihnen und lass sie an deinem inspirierenden Wesen teilhaben.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: In der Liebe hast du ständig Angst, etwas zu verpassen. Nimm ein bisschen Druck raus und entspann dich mehr.

Freundschaft: Deine einfühlsame und mitfühlende Art hilft einem Freund, seine Probleme zu bewältigen. Sei für ihn da und biete ihm deine Unterstützung an.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: In der Liebe zeigen sich aktuell ein paar dicke Wolken am Himmel. Bleib ruhig. Auf Regen folgt auch wieder Sonnenschein.

Freundschaft: Ein Freund schätzt deine Ausdauer und deinen Fleiß. Unterstütze ihn in seinen Vorhaben und zeige ihm, dass du an ihn glaubst.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: In der Partnerschaft scheint ihr derzeit unterschiedliche Sprachen zu sprechen. Versucht es weiter und findet eine gemeinsame Kommunikationsebene.

Freundschaft: Du bist ein zuverlässiger und loyaler Freund. Stehe deinen Freunden bei und zeige ihnen, dass sie sich auf dich verlassen können.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: In der Liebe hat dir jemand die Augen geöffnet. Sei dankbar und genieße den neuen Durchblick.

Freundschaft: Du bist ein wahrer Vertrauter in deinem Freundeskreis. Teile deine Gedanken und deine Weisheit mit deinen Freunden und stärke eure Bindung.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du trauerst immer noch einer verpassten Chance in der Liebe nach. Lass los. So kannst du Neuem in deinem Leben Platz einräumen.

Freundschaft: Ein Freund braucht deine Unterstützung. Sei für ihn da und zeige ihm, dass er sich auf dich verlassen kann, egal was passiert.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Dir steht heute besonders der Sinn nach einem romantischen Abend. Wie wäre es, wenn dieser in einer nahen Bar beginnt...

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Aufrichtigkeit und deine Fähigkeit, ehrliches Feedback zu geben. Sei für sie da und unterstütze sie in ihren Vorhaben.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Du brauchst offensichtlich beim Thema Liebe und Flirten etwas Nachhilfe. Sei offen und frage jemanden, der dir nahesteht.

Freundschaft: Deine Freunde bewundern deine Großzügigkeit und deinen Optimismus. Teile deine positive Energie mit ihnen und inspiriere sie zu neuen Abenteuern.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Partner etwas Kultur zu genießen. Wie wäre es mit einem Besuch im Museum oder einer Ausstellung?

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine emotionale Intelligenz und deine Fähigkeit, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Sei für sie da und höre aufmerksam zu, wenn sie dich brauchen.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Du willst mehr gemeinsame Zeit mit deinem Partner verbringen. Wie wäre es mit einem neuen Hobby für euch Zwei?

Freundschaft: Du bist ein wahrer Entertainer in deinem Freundeskreis. Organisiere ein Treffen, bei dem du deine Freunde mit deinem Witz und deinem Charme begeisterst.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Deine Art kommt aktuell bei deinem Partner nicht gut an. Nimm dir eine Auszeit und schau, was du ändern kannst.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Zuverlässigkeit und Stabilität. Sei für sie da und biete ihnen eine starke Schulter zum Anlehnen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Du hast das Gefühl, dass du in der Beziehung immer (öfter) alles allein machen musst. Sprich das offen an und schau, wie ihr wieder mehr zum Team werdet.

Freundschaft: Du bist ein wahrer Anführer in deinem Freundeskreis. Nutze deine Stärke und dein Selbstvertrauen, um deine Freunde zu motivieren und ihre Ziele zu unterstützen.

