Horoskop für den Sonntag, 18. Juni 2023.

Das Horoskop für Sonntag, 18.6.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: In Liebesdingen läuft es heute so richtig gut für dich. Du darfst dich auf eine aufregende Überraschung freuen.

Freundschaft: Heute ist Sonntag und damit die Gelegenheit, an deiner sportlichen Fitness zu arbeiten. Nutze einen Freund, um deinen inneren Schweinehund zu besiegen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Eine Extraportion Einfühlungsvermögen wird dir heute abverlangt. Sei geduldig und höre dir alles an, was dir jemand erzählen will.

Freundschaft: Heute könntest du das Bedürfnis haben, dich von Freunden oder Gruppen zu lösen, die nicht mehr zu deinen Werten passen. Suche nach Menschen, die deine Leidenschaften teilen und dich inspirieren.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Auch im Liebesleben gibt es nicht nur schwarz und weiß. Auf manche Frage liegt die richtige Antwort genau in der Mitte.

Freundschaft: Es gibt Menschen in deinem Freundeskreis, die dich emotional erschöpfen. Überlege, ob du solche Freunde wirklich brauchst.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Wenn du deine Beziehung noch retten willst, musst du langsam mal in die Gänge kommen. Die Geduld deines Partners ist nicht unendlich.

Freundschaft: Ein Freund inspiriert dich. Lass dich von seiner schöpferischen Energie anstecken.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Jemand sendet dir eindeutige Signale. Überlege genau, ob du darauf eingehst. Es könnte mehr kosten, als es bringt.

Freundschaft: Es könnte heute eine Chance für dich geben, neue Freunde zu finden oder eine bestehende Freundschaft zu vertiefen. Sei offen und freundlich.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Love is in the Air. Du siehst die Welt aktuell durch eine rosarote Brille. Genieße diesen Zustand des Verliebtseins.

Freundschaft: Heute bietet sich die Gelegenheit, um ein paar deiner Freunde zu beeindrucken. Warum auch nicht? Zeige, was du drauf hast.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Bei einem Streit in der Partnerschaft solltest du deinen Standort nicht bis auf Letzte verteidigen. Vielleicht ist ein Kompromiss die beste Lösung.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Zuverlässigkeit und Loyalität. Bleib auch in schwierigen Zeiten an ihrer Seite und unterstütze sie, wenn sie Hilfe brauchen.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Ein Flirt erweist sich als Totalausfall. Egal. Der neue Tag bringt neues Glück.

Freundschaft: Deine Freunde unterstützen dich bei allem, was du tust. Nutze diese Unterstützung, um neue Projekte anzugehen und deine Ziele zu erreichen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um deinen Schatz mit einer Kleinigkeit zu überraschen. Lass dir etwas Nettes einfallen.

Freundschaft: Du hast Lust auf eine richtig große Freundesgruppe? Dann gehe in die Offensive und schlage ein Treffen vor und übernimm auch die Planung.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: In Sachen Liebe hast du schon lange nach der Lösung eines Problems gesucht. Jetzt ist diese zum Greifen nah.

Freundschaft: Es gibt Freunde, die suchen eine tiefere Beziehung zu dir. Schau, was dir möglich ist.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Ein wichtiges Ereignis in der Beziehung rückt langsam, aber unaufhaltsam näher. Hast du auch wirklich an alles gedacht?

Freundschaft: Deine Freunde genießen deine Ehrlichkeit und Offenheit. Nutze dies, um konstruktives Feedback zu geben, wenn ein Freund um Rat bittet.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Ein gemeinsames Essen am Abend und ein offenes Wort vertrieben die Sorgenfalten auf dem Gesicht deines Partners wieder.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um mit deinen Freunden um die Häuser zu ziehen. Wie wäre es mit einem Besuch in einer Bar oder einem Club?

