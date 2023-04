Horoskop für den Sonntag, 9. April 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf Lust auf einen Blick in der Sterne? Was erwartet uns in Sachen Liebe und Freundschaft heute? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Sonntag, 9.4.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Es läuft einfach aktuell in deiner Beziehung. Überlege, was du noch tun kannst, damit das auch so bleibt.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Ehrlichkeit und Offenheit. Nutze dies, um konstruktives Feedback zu geben, wenn ein Freund um Rat bittet.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Es ist Sonntag und ein Tag, in dem du am liebsten im Bett bleiben möchtest. Ach komm. Es ist Ostern. Raus aus den Federn.

Freundschaft: Heute könntest du das Bedürfnis haben, dich von Freunden oder Gruppen zu lösen, die nicht mehr zu deinen Werten passen. Suche nach Menschen, die deine Leidenschaften teilen und dich inspirieren.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Du hast keine Lust auf den geplanten Osterausflug. Raff dich auf. Du würdest deinen Partner sonst nur enttäuschen.

Freundschaft: Heute ist Sonntag und damit die Gelegenheit, an deiner sportlichen Fitness zu arbeiten. Nutze einen Freund, um deinen inneren Schweinehund zu besiegen.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Jemand macht dir schöne Augen, von dem du es nicht erwartet hast. Freu dich über die nette Überraschung.

Freundschaft: Ein Freund inspiriert dich. Lass dich von seiner schöpferischen Energie anstecken.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinen Liebsten etwas zu unternehmen. Was gibt es in der Nähe, wo ihr schon lange mal hinwolltet?

Freundschaft: Es gibt Menschen in deinem Freundeskreis, die dich emotional erschöpfen. Überlege, ob du solche Freunde wirklich brauchst.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Deine bissigen Kommentare kommen nie gut an und heute besonders. Reiß dich zusammen.

Freundschaft: Heute bietet sich die Gelegenheit, um ein paar deiner Freunde zu beeindrucken. Warum auch nicht? Zeige, was du drauf hast.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um gemeinsam von eurer Zukunft zu träumen. Habt ihr große Pläne? Dann geht den nächsten Schritt.

Freundschaft: Es könnte heute eine Chance für dich geben, neue Freunde zu finden oder eine bestehende Freundschaft zu vertiefen. Sei offen und freundlich.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: In Liebesdingen ist aktuell so gar nichts los? Mach dir nicht zu viel Druck. Was passieren soll, passiert auch.

Freundschaft: Es gibt Freunde, die suchen eine tiefere Beziehung zu dir. Schau, was dir möglich ist.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Dein Schatz braucht heute deinen Rat. Nimm dir die Zeit und höre genau zu, bevor du den Mund aufmachst.

Freundschaft: Du hast Lust auf eine richtig große Freundesgruppe? Dann gehe in die Offensive und schlage ein Treffen vor und übernimm auch die Planung.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Aktuell könnte dein Liebesleben etwas mehr Klarheit vertragen. Du musst dich endlich mal entscheiden.

Freundschaft: Deine Freunde unterstützen dich bei allem, was du tust. Nutze diese Unterstützung, um neue Projekte anzugehen und deine Ziele zu erreichen.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Dich erwartet ein stürmischer Tag in Sachen Liebe. Koste es voll aus. Du hast es dir auch verdient.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Zuverlässigkeit und Loyalität. Bleib auch in schwierigen Zeiten an ihrer Seite und unterstütze sie, wenn sie Hilfe brauchen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Mach dir nicht solchen Druck, dass der Tag perfekt für dich und deinen Partner wird. Mit einer Portion Lockerheit geht es meist besser.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Kreativität und Originalität. Nutze dies, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln und etwas Außergewöhnliches zu schaffen.

