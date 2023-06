Horoskop für den Sonntag, 4. Juni 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf Lust auf einen Blick in der Sterne? Was erwartet uns in Sachen Liebe und Freundschaft heute? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Sonntag, 4.6.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: In deinem Bauch kribbelt es vor lauter Schmetterlingen. Erhalte dir das Gefühl der Verliebtheit möglichst lange.

Freundschaft: Heute könntest du das Bedürfnis haben, dich von Freunden oder Gruppen zu lösen, die nicht mehr zu deinen Werten passen. Suche nach Menschen, die deine Leidenschaften teilen und dich inspirieren.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: In Liebesdingen ist heute besonders Diplomatie gefragt. Überlege gut, bevor du etwas sagst und handelst.

Freundschaft: Es gibt Menschen in deinem Freundeskreis, die dich emotional erschöpfen. Überlege, ob du solche Freunde wirklich brauchst.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Nach einem Flirt wäre jetzt der nächste Schritt fällig. Aber deine Vorschläge für ein weiteres Treffen werden abgelehnt. Mit Ausreden?

Freundschaft: Ein Freund inspiriert dich. Lass dich von seiner schöpferischen Energie anstecken.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Es gab in letzter Zeit öfter mal Streit in der Partnerschaft, aber dir ist die Ursache nicht klar. Frage deinen Partner ganz direkt, was aktuell der Zoff-Grund ist.

Freundschaft: Es könnte heute eine Chance für dich geben, neue Freunde zu finden oder eine bestehende Freundschaft zu vertiefen. Sei offen und freundlich.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Es läuft in der Beziehung ausgesprochen harmonisch. Was kannst du noch tun, damit dieser Zustand möglichst lange anhält?

Freundschaft: Heute bietet sich die Gelegenheit, um ein paar deiner Freunde zu beeindrucken. Warum auch nicht? Zeige, was du drauf hast.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: In Liebesdingen bist du aktuell zweigleisig unterwegs. Dieses Parallelleben sollte ein Ende haben, sonst ist es für alle Beteiligten unfair.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Zuverlässigkeit und Loyalität. Bleib auch in schwierigen Zeiten an ihrer Seite und unterstütze sie, wenn sie Hilfe brauchen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz gemeinsam Sport zu treiben. Wie wäre es mit einer Runde auf dem Rad oder dem Besuch einer Boulderhalle?

Freundschaft: Deine Freunde unterstützen dich bei allem, was du tust. Nutze diese Unterstützung, um neue Projekte anzugehen und deine Ziele zu erreichen.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Es gibt Stress in der Beziehung über die Verteilung der Hausarbeit. Ein Haushaltsplan kann da weiterhelfen.

Freundschaft: Du hast Lust auf eine richtig große Freundesgruppe? Dann gehe in die Offensive und schlage ein Treffen vor und übernimm auch die Planung.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Das Thema Liebe sorgt derzeit für Frust bei dir. Versuche, deine Konzentration auf andere Dinge zu lenken, dann wird das vielleicht von allein wieder besser.

Freundschaft: Es gibt Freunde, die suchen eine tiefere Beziehung zu dir. Schau, was dir möglich ist.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Bring deinem Schatz heute doch mal eine kleine Überraschung mit. Das hast du schon lange nicht mehr gemacht.

Freundschaft: Deine Freunde genießen deine Ehrlichkeit und Offenheit. Nutze dies, um konstruktives Feedback zu geben, wenn ein Freund um Rat bittet.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Stimmen deine Ansprüche an deinen Partner mit der Realität überein? Zu große Erwartungen führen nur zu Enttäuschungen.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um mit deinen Freunden um die Häuser zu ziehen. Wie wäre es mit einem Besuch in einer Bar oder einem Club?

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Dein Partner macht sich aktuell (zu?) viele Gedanken. Sei für ihn da und höre dir die Sorgen an.

Freundschaft: Heute ist Sonntag und damit die Gelegenheit, an deiner sportlichen Fitness zu arbeiten. Nutze einen Freund, um deinen inneren Schweinehund zu besiegen.

