Horoskop für den Montag, 10. April 2023.

Das Horoskop für Montag, 10.4.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Du hattest in Sachen Liebe ein schönes Wochenende? Dann sieh den heutigen Feiertag gern als Verlängerung.

Freundschaft: Setze auf unterstützende und inspirierende Kontakte setzen. Alle anderen bringen dich nicht weiter.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: In Sachen Liebe warst du zuletzt eher mit angezogener Handbremse unterwegs? Jetzt ist aber Zeit, um Vollgas zu geben.

Freundschaft: Dein Freundeskreis könnte heute ein bisschen chaotisch sein, aber halte dich von unnötigen Dramen fern.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Dein Schatz macht sich Sorgen über den Zustand eurer Beziehung. Überlege, was dir wichtig ist, und suche das offene Gespräch.

Freundschaft: Deine Freunde werden heute Unterstützung brauchen. Sei ein guter Zuhörer und biete deine Hilfe an.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Das Osterwochenende bot bislang wenig Zeit zu zweit? Dann nutzt den heutigen Feiertag, um eure Beziehung zu vertiefen.

Freundschaft: Verbringe Zeit mit Freunden und triff neue Menschen. Es ist ein guter Tag, um neue Bekanntschaften zu knüpfen.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Du hast am Wochenende eine neue Bekanntschaft gemacht und würdest gern mehr wollen? Trau dich. Was hast du schon zu verlieren?

Freundschaft: Deine Freunde werden heute deine Unterstützung und Anwesenheit schätzen. Plane gemeinsame Aktivitäten und erfreue dich an der Gesellschaft anderer.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Nutze den heutigen Feiertag, um mit deinem Partner einen kleinen Ausflug zu machen. Wo wolltet ihr schon lange mal hin?

Freundschaft: Du könntest heute von deinen Freunden inspiriert werden. Nutze die Chance, um deine eigenen Träume und Ziele zu verfolgen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Dein Partner ist momentan leicht genervt von dir. Lag es am stressigen Osterwochenende? Gib ihm ein wenig Freiraum.

Freundschaft: Ein trauriges Ereignis steht heute im Freundeskreis ins Haus. Jemand braucht dein offenes Ohr.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Ein wenig lustlos geht es aktuell in Sachen Liebe zu. Was ist los? Hast du keine Idee, die neuen Schwung in die Beziehung bringt?

Freundschaft: Auch im Freundeskreis läuft es gut für dich. Deine sozialen Kontakte sind aktiv und du triffst auf positive und inspirierende Menschen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Du bist schon länger auf der Suche nach einem neuen Partner? Vielleicht solltest du mal überlegen, ob du an den richtigen Orten suchst.

Freundschaft: Im Bereich der Freundschaft solltest du aufpassen, dass du dich nicht zu sehr von deinen Emotionen leiten lässt. Überlege gut, bevor du impulsiv handelst.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Dein Partner bemängelt, dass ihr zu wenig Zeit miteinander habt? Dann schau doch mal, ob sich nicht ein gemeinsames Hobby findet. Sport vielleicht?

Freundschaft: Setze heute bei Freunden auf offene und ehrliche Kommunikation. Alles andere ist Zeitverschwendung.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Dein Partner kämpft aktuell mit kleineren Problemen, ist aber froh, dass er auf dich zählen kann.

Freundschaft: Gegenüber Freunden solltest du dich auf enge Beziehungen konzentrieren und dich von negativen Einflüssen distanzieren.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: In Liebesdingen wird dir Egoismus vorgeworfen. Denke nach, bevor du antwortest. Vielleicht ist da ja was dran.

Freundschaft: Bei der Freundschaft solltest du auf authentische und ehrliche Beziehungen setzen. Wer das nicht ist, hat in deinem Freundeskreis nichts zu suchen.

