Horoskop für Dienstag, 23. Mai 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf unserer Was erwartet uns in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf unserer Horoskop-Themenseite

Das Horoskop für Dienstag, 23.5.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Deine Partnerschaft ist bereit für das nächste Level? Dann übernimm die Initiative und warte nicht, dass etwas passiert.

Freundschaft: Mal Lust auf etwas Neues? Dann könntest du dich in einer Gruppe oder Organisation zu engagieren.

Beruf: Im Beruf könntest du heute einige unvorhergesehene Schwierigkeiten haben. Bleibe ruhig und suche nach kreativen Lösungen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: In Sachen Liebe lebst du aktuell nur von schönen Erinnerungen. Gib alles, damit wieder neue Eindrücke dazukommen.

Freundschaft: Lust auf eine spontane Party? Dann lade ein paar Freunde ein.

Beruf: Im Job solltest du dich heute auf unvorhergesehene Veränderungen oder Herausforderungen einstellen. Sei flexibel.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Wie wäre es, wenn du deinen Schatz heute mit einer kleinen Überraschung erfreust?

Freundschaft: Heute könnte sich die Gelegenheit ergeben, deine Interessen mit anderen zu teilen.

Beruf: Im Beruf solltest du heute besonders aufmerksam sein. Es könnte unerwartete Herausforderungen geben, aber auch Chancen für neue Projekte und Kooperationen.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Liebe geht auch durch den Magen. Schnapp dir deinen Schatz und geht essen oder schwingt selbst den Kochlöffel.

Freundschaft: Dicke Luft im Freundeskreis. Vielleicht entdeckst du deine diplomatische Ader und kannst schlichten?

Beruf: Im Job winkt heute ein Durchbruch bei einem Projekt. Halte dich an deine Pläne und lasse dich nicht durch Unvorhergesehenes aus der Ruhe bringen.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: In Sachen Liebe solltest du nicht ständig an allem zweifeln. Der Vergleich mit anderen bringt dich nicht weiter.

Freundschaft: In der Freundschaft wirst du auf wertvolle Ratschläge deiner engsten Freunde zählen können.

Beruf: Die Arbeit stresst dich aktuell extrem. Es ist aber trotzdem wichtig, die Fristen einzuhalten. Gib nochmal alles.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: In der Liebe mangelt es nicht an guten Ideen, aber am Geld für die Umsetzung? Egal. Das Leben kann auch schön sein, wenn es nicht teuer ist.

Freundschaft: Unterstützung und Verständnis sind heute gefragt. Du brauchst die Schulter eines Freundes, aber auch dein Rat wird gewünscht.

Beruf: Jemand legt dir Hindernisse in den Weg. Du solltest aber nicht aufgeben.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: In Liebesdingen fühlst du dich momentan an absoluter Gewinner. Achte nur darauf, dass du vor lauter Genuss nicht abhebst.

Freundschaft: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Was in der Liebe gilt, trifft auch für den Freundeskreis zu. Tun dir wirklich alle gut, die da dazugehören?

Beruf: Du könntest dich in einem Projekt engagieren, das deine Kreativität überfordert. Mute dir nicht zu viel zu.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Deine Sprüche kommen aktuell in der Partnerschaft nicht so gut an. Denke nach, bevor du den Mund aufmachst.

Freundschaft: In der Freundschaft drohte heute ein Streit oder eine Unstimmigkeit. Gehe offen auf das Gespräch zu und versuche, eine Lösung zu finden.

Beruf: Wenn es mal nicht so läuft, muss man auch loslassen können. Der richtige Moment für den Ausstieg aus dem Projekt ist gekommen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Dein Partner hat Zweifel an deiner Ehrlichkeit. Gibt es echte Gründe dafür?

Freundschaft: Im Freundeskreis kannst du heute einen positiven Einfluss auf jemanden haben, der Hilfe oder Unterstützung braucht.

Beruf: Aktuell läuft es einfach im Job. Was gibt es noch zu sagen, außer: Mach weiter so!

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Heute könntest du eine aufregende Bekanntschaft machen. Knüpfe den Kontakt und schau, ob da mehr draus werden könnte.

Freundschaft: Im Freundeskreis kocht ein ungelöster Konflikt wieder hoch. Nimm dir Zeit, um diese Probleme in Ruhe anzusprechen.

Beruf: Im Job steht heute eine wichtige Entscheidung auf der Tagesordnung. Denk in Ruhe darüber nach.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz gemeinsam Shoppen zu gehen. Gönnt euch was. Ihr habt es auch verdient.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um alte Beziehungen zu vertiefen. Wen hast du schon lange nicht mehr angerufen?

Beruf: Geht da etwa eine neue Karrieretür auf? Nimm das Herz in die Hand und trete hindurch.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: In der Beziehung sorgt deine Unordnung für schlechte Stimmung. Wenn du das Chaos nicht allein bewältigt bekommst, hole dir Hilfe.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um sich mit Freunden zu treffen und sich Zeit für gemeinsame Aktivitäten zu nehmen.

Beruf: Ihr harmoniert als Team gerade ausgezeichnet. Das liegt auch an dir und deinem Engagement auf Arbeit.

Jungfrau, Waage & Co. - Die Sternzeichen im Überblick

Hier gibt es Informationen über alle Sternzeichen und deren Eigenschaften: