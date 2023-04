Horoskop für Dienstag, 11. April 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf unserer Was erwartet uns in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf unserer Horoskop-Themenseite

Das Horoskop für Dienstag, 11.4.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Lange und volle Wochenende sind auch oft ein Härtetest für Beziehungen. Brauchst du etwas Ruhe und Abstand? Dann sprich das offen an.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um sich mit Freunden zu treffen und sich Zeit für gemeinsame Aktivitäten zu nehmen.

Beruf: Im Beruf solltest du heute besonders aufmerksam sein. Es könnte unerwartete Herausforderungen geben, aber auch Chancen für neue Projekte und Kooperationen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: In Sachen Liebe steht eine wichtige Entscheidung an. Du hast genug darüber nachgedacht. Jetzt sage endlich, was Sache ist.

Freundschaft: Mal Lust auf etwas Neues? Dann könntest du dich in einer Gruppe oder Organisation zu engagieren.

Beruf: Im Job winkt heute ein Durchbruch bei einem Projekt. Halte dich an deine Pläne und lasse dich nicht durch Unvorhergesehenes aus der Ruhe bringen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Du und dein Partner haben einen unterschiedlichen Tagesrhythmus. Das ist ok, so lange die gemeinsame Zeit nicht zu kurz kommt.

Freundschaft: Lust auf eine spontane Party? Dann lade ein paar Freunde ein.

Beruf: Die Arbeit stresst dich aktuell extrem. Es ist aber trotzdem wichtig, die Fristen einzuhalten. Gib nochmal alles.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Einer deiner Bemerkungen letztens kam nicht gut bei deinem Partner an. Eine Entschuldigung wäre fällig.

Freundschaft: Heute könnte sich die Gelegenheit ergeben, deine Interessen mit anderen zu teilen.

Beruf: Jemand legt dir Hindernisse in den Weg. Du solltest aber nicht aufgeben.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Du und dein Schatz planen eine gemeinsame Zukunft? Dann ist heute ein guter Tag, um Details abzusprechen.

Freundschaft: Dicke Luft im Freundeskreis. Vielleicht entdeckst du deine diplomatische Ader und kannst schlichten?

Beruf: Du könntest dich in einem Projekt engagieren, das deine Kreativität überfordert. Mute dir nicht zu viel zu.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du hast ein Problem und traust dich nicht, es deinem Partner zu sagen? Mach es einfach. Es wird dir danach besser gehen.

Freundschaft: In der Freundschaft wirst du auf wertvolle Ratschläge deiner engsten Freunde zählen können.

Beruf: Wenn es mal nicht so läuft, muss man auch loslassen können. Der richtige Moment für den Ausstieg aus dem Projekt ist gekommen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Du hast das Gefühl, die Hausarbeit zwischen dir und deinem Partner ist unfair verteilt. Setzt euch hin und macht einen Plan, wie es besser laufen könnte.

Freundschaft: Unterstützung und Verständnis sind heute gefragt. Du brauchst die Schulter eines Freundes, aber auch dein Rat wird gewünscht.

Beruf: Aktuell läuft es einfach im Job. Was gibt es noch zu sagen, außer: Mach weiter so!

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Du hast aktuell die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch? Das ist schön. Genieße jede Minute.

Freundschaft: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Was in der Liebe gilt, trifft auch für den Freundeskreis zu. Tun dir wirklich alle gut, die da dazugehören?

Beruf: Im Job steht heute eine wichtige Entscheidung auf der Tagesordnung. Denk in Ruhe darüber nach.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Dein Schatz wünscht sich einen romantischen Abend mit dir. Worauf wartest du? Stell den Sekt kalt.

Freundschaft: In der Freundschaft drohte heute ein Streit oder eine Unstimmigkeit. Gehe offen auf das Gespräch zu und versuche, eine Lösung zu finden.

Beruf: Geht da etwa eine neue Karrieretür auf? Nimm das Herz in die Hand und trete hindurch.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Dein Partner hat unschöne Nachrichten bekommen. Sei jetzt besonders sensibel und nimm dir Zeit.

Freundschaft: Im Freundeskreis kannst du heute einen positiven Einfluss auf jemanden haben, der Hilfe oder Unterstützung braucht.

Beruf: Ihr harmoniert als Team gerade ausgezeichnet. Das liegt auch an dir und deinem Engagement auf Arbeit.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: In Liebesdingen könnte es besser bei dir laufen. Mach dir weniger Druck. Manche Sachen lassen sich nicht erzwingen.

Freundschaft: Im Freundeskreis kocht ein ungelöster Konflikt wieder hoch. Nimm dir Zeit, um diese Probleme in Ruhe anzusprechen.

Beruf: Im Beruf könntest du heute einige unvorhergesehene Schwierigkeiten haben. Bleibe ruhig und suche nach kreativen Lösungen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Jemand aus deinem Freundeskreis hat ein Auge auf deinen Partner geworfen. Überprüfe, ob es nur ein harmloser Flirt ist oder mehr.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um alte Beziehungen zu vertiefen. Wen hast du schon lange nicht mehr angerufen?

Beruf: Im Job solltest du dich heute auf unvorhergesehene Veränderungen oder Herausforderungen einstellen. Sei flexibel.

