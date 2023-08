Horoskop für Dienstag, 1. August 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf unserer Was erwartet uns in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft? Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das jeweils aktuelle Tageshoroskop gibt es auf unserer Horoskop-Themenseite

Das Horoskop für Dienstag, 1.8.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Die Liebe ist aktuell nicht gerade dein Lieblingsthema. Liebeskummer plagt dich. Kleiner Trost: Auf jede Phase der Traurigkeit folgt auch wieder Sonnenschein.

Freundschaft: Du solltest in deinem Freundeskreis etwas entspannter sein. Echten Freunden ist es egal, wieviel Geld du hast, oder ob dir ein Haus oder Boot gehört.

Beruf: Sei flexibel in deiner Arbeit und offen für neue Herausforderungen. Deine Kreativität wird dich voranbringen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz gemeinsam Sport zu treiben. Holt die Laufschuhe aus dem Regal oder die Räder aus dem Keller.

Freundschaft: Sei offen für neue Freundschaften und lerne verschiedene Menschen kennen. Du wirst wertvolle Beziehungen aufbauen.

Beruf: Bleibe fokussiert und engagiert in deiner Arbeit. Hartnäckigkeit wird dich zum Erfolg führen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Es wird Zeit, in der Beziehung mal über das schwierige Thema Geld zu reden. Irgendjemand gibt regelmäßig zu viel Geld aus.

Freundschaft: Unterstütze einen Freund in einer schwierigen Situation und sei für ihn da. Deine Unterstützung wird geschätzt.

Beruf: Sei organisiert und strukturiert in deiner Arbeit. Deine Effizienz wird von Vorteil sein, um deine Ziele zu erreichen.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: In der Liebe läuft es aktuell so richtig rund für dich. Genieße die Zeit und gib die positive Energie an dein Umfeld weiter.

Freundschaft: Verbringe Zeit mit deinen engsten Freunden und teile deine Gedanken und Sorgen. Sie werden für dich da sein.

Beruf: Sei fokussiert und zielstrebig in deiner Arbeit. Vertraue auf deine Fähigkeiten und du wirst Erfolg haben.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Aus einem Streit in der Partnerschaft droht ein großer Zoff zu werden. Das muss nicht sein. Schafft das Thema aus der Welt, bevor es noch größer wird.

Freundschaft: Sei ehrlich und offen in deinen Freundschaften. Manchmal ist es wichtig, schwierige Gespräche zu führen.

Beruf: Suche nach Harmonie in deinem Job und arbeite gut mit deinen Kollegen zusammen. Teamarbeit führt zum Erfolg.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: In Sachen Liebe ist für dich ein Traum wahr geworden. Kneif dich heute ruhig einmal mehr, damit du merkst, dass du wirklich wach bist.

Freundschaft: Sei offen für neue Freundschaften und lerne neue Leute kennen. Du wirst erstaunliche Menschen treffen.

Beruf: Sei organisiert und strukturiert in deiner Arbeit. Deine Effizienz wird von Vorteil sein, um deine Ziele zu erreichen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: In Sachen Liebe solltest du immer mit offenen Karten spielen. Das solltest du dir aktuell besonders zu Herzen nehmen, sonst wird es für jemanden unfair.

Freundschaft: Verbringe Zeit mit deinen engsten Freunden und teile deine Gedanken und Sorgen. Sie werden für dich da sein.

Beruf: Setze klare Ziele für dich selbst und gehe mutig voran. Deine Führungsqualitäten werden im Job geschätzt.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Dein Partner und du sind ein eingeschworenes Team? Darauf kommt es an. Ihr könnt so Wege gehen, die sonst keiner gehen kann.

Freundschaft: Nimm dir Zeit für deine Freunde und teile mit ihnen deine Leidenschaften und Interessen.

Beruf: Sei geduldig in deiner Karriere. Erfolge kommen nicht über Nacht, aber mit harter Arbeit und Ausdauer wirst du sie erreichen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Heute könnte der Tropfen fallen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dann solltest du auch in Sachen Liebe konsequent bleiben.

Freundschaft: Der Freundeskreis kann in anderen Krise dein Sicherheitsnetz sein. Pflege es, damit es dich im Notfall auffangen kann.

Beruf: Nutze deine kommunikativen Fähigkeiten, um im Job erfolgreich zu sein. Sei offen für neue Ideen und Perspektiven.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Du könntest heute eine aufregende Begegnung machen. Diese hat sogar das Potenzial, dein Leben für immer zu verändern.

Freundschaft: Du hast mit deinen Freunden einen schönen Abend verbracht? Dann sag doch einfach mal Danke in die Runde.

Beruf: Sei offen für neue Möglichkeiten und Herausforderungen im Job. Nutze deine Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Deine Partnerschaft könnte ein wenig mehr Action vertragen? Wer hindert dich daran, selbst einen Gang höher zu schalten und Vollgas zu geben?

Freundschaft: Treffe dich heute mit Freunden und teile deine Gedanken und Sorgen. Gemeinsam könnt ihr Lösungen finden.

Beruf: Setze klare Ziele für dich selbst und arbeite hart daran, sie zu erreichen. Dein Engagement wird belohnt.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Heute sind in der Beziehung deine diplomatischen Fähigkeiten gefragt. Du solltest vor allem erstmal zuhören und dann dosiert Ratschläge geben.

Freundschaft: Unterstütze heute einen Freund in einer schwierigen Situation. Dein Rat wird geschätzt.

Beruf: Denke über neue Ideen nach und teile sie mit deinen Kollegen. Dein kreativer Ansatz wird geschätzt.

