Millionen Menschen in Deutschland schauen Tag für Tag, was die Sterne so für ihr Leben bereithalten.

Das Horoskop für Dienstag, 19.9.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: In der Beziehung gab es zuletzt ein paar heftige Streitereien. Geht den wahren Ursachen auf den Grund und versucht, da einer Lösung zu arbeiten.

Freundschaft: Heute könntest du neue Freundschaften knüpfen. Sei offen für neue Menschen und lerne sie kennen.

Beruf: Du könntest heute eine Beförderung oder Anerkennung erhalten. Deine harte Arbeit wird endlich gewürdigt.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um deinen Schatz mit einem kleinen Geschenk zu überraschen. Es muss kein Vermögen kosten.

Freundschaft: Deine Freunde stehen hinter dir und unterstützen dich in allen Lebenslagen. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße ihre Gesellschaft.

Beruf: Achte auf deine Arbeitsmoral und sei diszipliniert. Mit Fleiß und Ausdauer wirst du deine beruflichen Ziele erreichen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Du und dein Partner haben einen gemeinsamen Traum? Dann arbeitet stetig an der Umsetzung dieses Lebenszieles. Das schweißt euch noch mehr zusammen.

Freundschaft: Deine Freunde sind dein Rückhalt, vor allem in ausweglosen Situationen. Aber schau, dass du dieses Vertrauensverhältnis nicht ausnutzt.

Beruf: Setze realistische Ziele und arbeite hart, um sie zu erreichen. Deine Ausdauer wird sich in beruflichem Erfolg widerspiegeln.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du genießt die gemeinsame Zeit mit deinem Partner aktuell ganz besonders. Sag das gern mal öfter. Dein Schatz wird sich darüber freuen.

Freundschaft: Deine Freunde sind dein Rückhalt und unterstützen dich bedingungslos. Zeige ihnen deine Dankbarkeit und schätze ihre Anwesenheit.

Beruf: Du könntest heute eine Beförderung oder Anerkennung erhalten. Deine harte Arbeit wird endlich gewürdigt.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Dein diplomatisches Geschick könnte heute ein Problem in Sachen Liebe lösen. Sei aufmerksam und biete deine Hilfe an, wenn es so weit ist.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Gesellschaft und deine positive Energie. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße das Zusammensein.

Beruf: Neue berufliche Möglichkeiten könnten sich eröffnen. Sei aufmerksam und nutze deine Fähigkeiten, um dich weiterzuentwickeln.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Dein Liebesleben zaubert dir aktuell nur selten ein Lächeln auf die Lippen. Sei positiv. Es kommen sicher auch wieder bessere Zeiten.

Freundschaft: Neue Freundschaften könnten sich entwickeln. Sei offen für neue Menschen und genieße die Vielfalt, die sie in dein Leben bringen können.

Beruf: Halte dich an deine Pläne und Ziele. Mit Ausdauer und Entschlossenheit wirst du beruflich erfolgreich sein.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Du wünschst dir mehr gemeinsame Zeit mit deinem Partner. Vielleicht sucht ihr euch ein Hobby, bei dem ihr zusammen Spaß haben könnt.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Gesellschaft und deine positive Energie. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße das Zusammensein.

Beruf: Deine harte Arbeit wird endlich belohnt. Nutze die positive Energie, um deine beruflichen Ziele zu erreichen.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Du wartest sehnsüchtig auf eine Nachricht in Sachen Liebe. Wenn diese zu lange auf sich warten lässt, werde einfach selbst aktiv.

Freundschaft: Verbringe Zeit mit deinen Freunden und genieße ihre Gesellschaft. Gemeinsame Aktivitäten werden eure Bindung stärken.

Beruf: Du hast heute die Möglichkeit, dich in deinem Job zu beweisen. Zeige deine Fähigkeiten und sei bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Jemand aus deinem Umfeld hat ein Auge auf dich geworfen. Möglicherweise stehst du bald vor der Wahl, ob du mehr willst als Freundschaft.

Freundschaft: Deine Freunde haben heute gute Ratschläge für dich. Höre auf ihre Meinung und lass dich von ihrer Erfahrung inspirieren.

Beruf: Sei auf Arbeit besonders vorsichtig. Die Führungsetage hat dich im Blick - warum auch immer.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Die Geheimnisse der Liebe lernt man nicht aus Büchern oder im Internet. Dafür musst du raus in die freie Wildbahn. Los, trau dich.

Freundschaft: Deine Freunde schätzen deine Gesellschaft und deine positive Energie. Verbringe Zeit mit ihnen und genieße das Zusammensein.

Beruf: Eine neue berufliche Chance könnte sich heute ergeben. Sei offen für Veränderungen und nutze die Gelegenheit, um dich weiterzuentwickeln.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Deine Ungeduld führt aktuell öfter mal zu Zoff in deiner Partnerschaft. Versuche nachhaltig, mehr Ruhe und Gelassenheit im Leben zu „lernen“.

Freundschaft: Deine Freunde schenken dir viel Aufmerksamkeit und Zuneigung. Zeige ihnen deine Dankbarkeit und sei für sie da, wenn sie dich brauchen.

Beruf: Du könntest heute eine Beförderung oder Anerkennung erhalten. Deine harte Arbeit wird endlich gewürdigt.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Dein Partner fühlt sich aktuell alles andere als gut und braucht mehr denn je deine Hilfe und Unterstützung.

Freundschaft: Deine Freunde sind in schwierigen Zeiten an deiner Seite. Vertraue auf ihre Unterstützung und teile deine Sorgen mit ihnen.

Beruf: Konzentriere dich auf deine Aufgaben und halte dich an deine Pläne. Mit Fleiß und Disziplin wirst du beruflich erfolgreich sein.

